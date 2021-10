Ancuța Bodnar, medaliată cu aur în proba de dublu vâsle, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a fost desemnată cea mai bună canotoare a lunii

Ancuţa Bodnar (21 ani), medaliată cu aur în proba de dublu vâsle, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, alături de Simona Radiş, a fost desemnată cea mai bună canotoare a lunii octombrie de către federaţia internaţională de profil, World Rowing, conform agerpres.

''La Jocuri am făcut cele mai bune curse ale noastre. În finală am început foarte puternic şi am menţinut o viteză constantă, iar finişul a fost din nou în forţă. Eu şi cu Simona am fost foarte concentrate toată cursa, dar a fost importantă şi partea tehnică. Toată pregătirea noastră a fost făcută pentru a concura la cel mai înalt nivel şi am reuşit cea mai bună cursă a noastră - cel mai bun timp personal şi record olimpic'', a declarat Bodnar pentru site-ul forului internaţional.

Canotoarea a comentat şi cum au fost cursele olimpice după ce pandemia de Covid-19 a perturbat pregătirile în ultimii doi ani: ''A fost uimitor şi incredibil să concurez din nou la un nivel foarte înalt. Mai participasem doar la Campionatele Europene - de seniori şi tineret. Acele competiţii ne-au menţinut încrederea şi ne-au dat forţă pentru visul olimpic''.Ancuţa Bodnar a mărturisit că după Jocurile Olimpice totul a fost diferit, chiar şi vacanţa, cu interviuri, invitaţii la show-uri de televiziune şi diferite evenimente. ''Sunt fericită şi am întâlnit mulţi oameni şi am văzut multe locuri noi, dar cel mai frumos a fost acasă, la Vatra Moldoviţei, alături de familie. De asemenea, am participat la Campionatele Naţionale'', a spus campioana olimpică.Ancuţa Bodnar a dezvăluit şi care este următorul său obiectiv: ''Cel mai mare vis al meu este să câştig o nouă medalie de aur, la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024. De asemenea vrem să doborâm şi recordul mondial la dublu vâsle''.Bodnar a relatat şi despre începutul carierei sale, fiind selecţionată în 2012 de profesorii Mariana şi Cristian Maliş, din Orşova. ''Totul era nou pentru mine, dar am decis să încerc. Nu ştiam nimic despre canotaj, dar pas cu pas m-am îndrăgostit de acest sport. Colegele erau foarte drăguţe, aveam sentimentul că sportul îmi dă ceva special, ideea de echipă, toate acestea m-au făcut ambiţioasă şi mi-au dat dorinţa de a concura. Primul campionat naţional mi-a adus o medalie de aur şi m-a motivat şi mai mult, aşa că am continuat. Zi de zi, visul meu a fost să fiu mai bună, să câştig mai multe medalii. Cea mai mare realizare pentru orice sportiv este medalia olimpică'', a spus Ancuţa Bodnar.Cea mai mare provocare a carierei a fost calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, iar apoi aceea de a cuceri o medalie olimpică, a adăugat sportiva, care a precizat că momentul său favorit este acela când a trecut linia de sosire în finala de la Sea Forest Waterway.''Sentimentele erau incredibile! O mare bucurie! Fericire! Victorie! Reuşită! Satisfacţie! A fost o experienţă ireală şi o mare emoţie să aud imnul naţional şi să văd steagul sus. Sunt foarte fericită şi mândră că toată munca depusă a dat roade la momentul potrivit'', a povestit Ancuţa Bodnar, care admiră multe persoane din lumea sportului, iar una dintre acestea este multipla campioană olimpică Elisabeta Lipă, preşedinta Federaţiei Române de Canotaj.''Este cea mai bună canotoare a secolului XX şi ne susţine tot timpul. Îi admir şi pe antrenorii mei, dar şi pe Simona (Radiş), colega mea, deoarece nu au renunţat niciun moment la drumul nostru către aurul olimpic'', a concluzionat Ancuţa Bodnar.