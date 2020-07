Andreea Esca, despre starea de sănătate a soțului ei, vindecat de COVID-19: Nu există zi să nu aibă nevoie de oxigen

Andreea Esca a declarat luni la ProTV că ea și băiatul ei Aris s-au externat din spital și se simt bine, însă soțul ei Alex nu a fost încă externat pentru că nu poate încă să respire fără un aport de oxigen. Toți trei s-au vindecat de COVID-19.

„Eu sunt bine, Aris este bine. Din pacate, Alex mai trebuie sa stea cateva zile in spital, pentru ca va mai dura recuperarea plamanilor. Nu exista o zi in care sa nu aiba nevoie de oxigen. Deocamdata nu a putut sa aiba o activitate normala fara acest aport de oxigen”, a spus Andreea Esca.

Citește și: Ex-director IML, Vladimir Beliș, atrage atenția: Autopsia în cazul COVID-19 ar trebui să fie obligatorie din două motive .

"Am fost bolnavă de Covid-19, şi soţul meu şi unul dintre copii. Acum suntem bine, avem un test negativ", a declarat Andreea Esca într-un interviu pentur Ştirile Pro TV.

Prezentatoarea Ştirilor Pro TV a vorbit pentru prima dată după ce a fost diagnosticată cu Covid-19.

"Primul care s-a îmbolnăvit în familia noastră a fost soţul meu, care a avut febră foarte mare. Era aproape a treia zi când făcea febră foarte mare. Ne-am impacientat, am chemat salvarea şi ne-am făcut testul. El a ieşit pozitiv. Eu, negativ. A fost dus la spital. Eu am rămas în izolare 12 zile. I-am făcut testul şi lui Aris, fiul meu, care locuieşte cu noi. A ieşit pozitiv. Şi-a făcut şi Alexia testul şi a ieşit negativ", a povestit Esca.

Ea a mai spus că "simptomele au apărut după cinci zile. Mi s-a părut ciudat că mi-a ieşit testul negativ la început".

"Mi-am dat seama că-mi pierdusem tot gustul, puteam să mânânc orice, n-am simţit gustul usturoiului. Mi-am făcut testul mai devreme decât cele 7 zile recomandate. Aveam o amigdalită, dar nu m-am speriat foarte tare întrucât fac destul de des. Nu m-a dus gândul către Covid", a declarat ea.

Boala şi spitalizarea

"Am fost internaţi la Spitalul "Victor Babeş" de la început. În cazul soţului, lucrurile s-au întâmplat mult mai grav. A fost o mare supriză. Aşa cum se gândesc tot mai mulţi, această boală e făcută de cei cu alte boli. Alex, care are 50 de ani, fără nicio boală cronică, care face sport, a făcut cea mai gravă formă dintre noi trei", a explicat Andreea Esca.

Un moment dificil pentru prezentatoarea TV, a fost internarea la Terapie intensivă a soţului ei, Alex Eram.

"Când mi-a spus Aris că pe tata l-au dus la terapie intensivă, nu înţelegeam cum a putut ca organismul unui om atât de puternic să cedeze. Plămânii lui au cedat într-un timp extrem de scurt. A avut nevoie de ventilaţie mecanică. Cât a putut să mai vorbească mi-a spus: "Nu mai pot!". Din păcate, situaţia se agrava şi la un moment dat, mi-a scris un mesaj: "Nu ştiu ce să fac, mi se propune să fac transfuzie de plasmă". S-a întâmplat acest lucru şi am făcut foarte bine pentru că a început să se îmbunătăţească considerabil starea de sănătate", a povestit Esca.

Întrebată de ce a ales să vorbească acum despre ceea ce s-a speculat în presă, Andreea Esca a afirmat că "fiecare om cred că are limitele lui. Nu mi se părea normal ca eu să dau declaraţii într-un moment când eram foarte panicată”. "Sunt un om care face greşeli, care poate păţi tot ce puteţi păţi. Probabil că asta a fost limita mea. Prioritar era să mă ocup de sănătatea familiei mele. Nu e niciun mister, niciun secret, nicio ruşine. Am ales să nu vorbesc pentru că eram panicată şi eram preocupată să ne facem bine. Eu atât am putut să duc. Cred că de la spital şi de la înmormântare nu e nimic de spus".

Cât timp a fost internată în spital, nu a putut lua legătura cu soţul ei. "Doar când am putut să plec din spital. Eram foarte impresionată. Este impresionant şi este incredibil cât de repede te poţi deteriora de la o zi la alta de la acest nemernic de virus".

Jurnalista a precizat că nu ştie de unde a luat virusul. S-a vorbit în presă despre o petrecere la care a luat parte.

"Nu ştim de unde ne-am îmbolnăvit. Ne-am tot gândit. Nu cred că este legat de acea petrecere. Nu mai e nimeni de acolo cu un rezultat pozitiv. Este important de ştiut că putem lua oricare dintre noi de oriunde. Ne-am protejat cât am putut de mult, cred că putem face oricând o abatere. Am participat la acea petrecere pentru că a fost în aer liber, au fost luate toate măsurile posibile şi imposibile. Am purtat măşti, toate prietenele au purtat măşti. Dar, da, am avut momente în care am lăsat garda jos. Nu este momentul să lăsăm garda jos. Suntem nişte animale sociale. Pentru mine este îngrozitor, care sunt sociabilă. Pe noi ne-a costat".