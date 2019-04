Andrei Caramitru, consilier al preşedintelui USR, visează la procese politice: 20 de ani de închisoare pentru toţi liderii PSD

Consilierul președintelui USR, Andrei Caramitru, ar vrea să-i vadă pe toți liderii Partidul Social Democrat la închisoare. Într-o postare pe Facebook el a făcut trimitere în acest fel la Dosarul Revoluției, în care procurorii spun că Ion Iliescu a comis un act de trădare prin solicitarea intervenției militare din partea URSS.

Citește și: Liviu Dragnea și Codrin Ștefănescu, PRIMIȚI cu FANFARĂ, la Suceava

"Asta e știrea zilei de azi (așteptata de 30 de ani). Adevarul iese întotdeauna la lumină.

Știrea anului 2021 sunt sigur că va suna așa: “Dosarul PSD: procurorii susțin că lotul inculpaților, membri in conducerea guvernului și parlamentului din perioada 2017-2020, a colaborat cu agenți ai Rusiei pentru destabilizarea constituțională și economică a țării, favorizând interesele economice ale Rusiei in detrimentul României - fapte prevăzute de art 394 CP. Procurorii cer pedeapsa maxima - 20 de ani. Inculpații rămân in arest preventiv.”", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

Aceasta nu este singura ieșire controversată a lui Andrei Caramitru. El a comparat Holocaustul cu situația actuală a României. După ce a primit numeroase critici în mediul online, Caramitru a schimbat cuvântul “Holocaust” cu termenul “genocid”.