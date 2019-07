Andrei Caramitru o taxează pe Viorica Dăncilă, după ultima decizie care îi vizează pe bucureșteni: 'Ce sens are toată nebunia asta?'

Andrei Caramitru a lansat un atac împotriva premierului Viorica Dăncilă, pe care o acuză că vrea să aprobe construirea Muzeului Holocaustului în curtea Muzeului Antipa.

„Vasilica a declarat ca va face Muzeul Holocaustului in curte la Antipa. Așa va fi distrusă zona Pieței Victoriei.

Este o decizie de o prostie epocala. Muzeul Holocaustului e important - trebuie recunoscut rolul criminal al Statului Român sub Antonescu, când zeci de mii de evrei au fost omorâți de trupele noastre.

Ori așa ceva se face cu cap. In nici un caz nu antagonizezi populația Bucureștiului pe tema asta. Va dau eu o soluție dacă vreți sa fie in Piața Victoriei. Locația depoului RATB. Faceți acolo (pe jumătate din spațiu), și pe restul construiți o parcare mare supra/subterana. Așa - oamenii care parchează vor merge și la muzeu (de exemplu cine parchează acolo are gratuitate de intrare).

Dar nu și nu. Pe spațiul RATB vor să ia o șpagă mare pentru o clădire de birouri probabil. Bucureștenii vor urî noul muzeu. Ce sens are toată nebunia asta?”, a scris Andrei Caramitru sâmbătă pe Facebook.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat sâmbătă că doreşte înfiinţarea Muzeului Holocaustului în cel mai scurt timp, iar dacă locaţia de lângă Muzeul 'Antipa' este cea mai bună, acolo va fi realizat acest obiectiv.