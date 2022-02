Andrei Caramitru se crede strateg de război: Rusia poate fi învinsă ca în anii '80. De acolo îi va veni prăbușirea

Omul de afaceri Andrei Caramitru, fost consilier al liderului USR Dan Barna, anunță că Rusia poate fi învinsă extrem de ușor în perspectiva unui război. Caramitru spune că soluția nu e una nouă, ba chiar a mai fost folosită cu succes în anii 80.

"Rusia poate fi învinsă economic, de acolo ii va veni prăbușirea. In 10 ani. Exact cum s-a întâmplat in anii 80 care au dus la colapsul URSS. Cum va fi învinsă ? Prin sufocarea exporturilor lor de gaze in Europa si sancțiuni in zona de tehnologie (pentru ca - fără componente occidentale - nu mai pot produce arme si nici sa le exporte).

Pot fi sufocate si înlocuite exporturile lor de gaze spre Europa? Pe scurt - da, si se poate face asta rapid, in maximum 2-3 ani. Mai jos puteți vedea mix-ul de importuri de gaze in Europa. Rușii au tăiat robinetele de câteva luni ca sa șantajeze si sa câștige pe Ucraina. si ce s-a întâmplat? Gazele lichefiate LNG (aduse cu vaporul din SUA si Qatar, in principal) au compensat complet. Rusia e acum pe locul 3 - - după LNG si Norvegia. Rusia a scăzut de la 450 de milioane de metri cubi pe zi la 225 (jumătate) in nici 2 ani. In încă 2-3 ani, si astea 225 pot fi reduse la zero. Cât poate rezista Rusia așa? Maximum 10 ani, cel mult. Au un buffer, rezerve de 600 de milarde - pare mult dar sunt de fapt doar 5 luni de PIB actual. Pe temem scurt mai câștiga un pic din creșterea prețurilor - dar mai mult de 10 ani nu pot gestiona declinul, ăsta e maximul posibil. Cumpărătorul principal de gaze rusesti este Germania (cam 40% din tot ce intra spre UE). Germania a gândit o strategie total stupida - sa depindă de gaze masiv, sa facă un deal cu rușii pentru ca gazele sa vina la ei direct, si după sa le distribuie ei de acolo la restul (adică sa controleze prin conductele astea, împreuna cu rușii, situația din Europa). De asta nici nu si-au făcut vreun terminal LNG. Si industria lor + încălzirea caselor lor depind acum enorm de gaze ieftine rusești, așa au crezut ei ca sunt deștepți. De fapt aia deștepți au fost francezii - care au mizat pe nuclear si nu sunt deloc dependenți de importuri energetice.

Pe termen mediu (câțiva ani) - Europa va importa LNG. Rusia se va sufoca economic (după ce își epuizează cele 600 de miliarde puse deoparte de Putin). Germania va suferi dur de tot si va deveni dependentă total de gazele venite din SUA si Qatar, care vor fi trimise de celelalte tari Europene către Germania la supra-preț. Adica de la capul mesei Germania ajunge sa ceară disperată firimituri de la ceilalți.

Si uite așa - previziunile Stratfor scrise acum mulți ani se adeveresc - colapsul Rusiei in 2030 si vulnerabilitatea economică masiva a Germaniei, care devine bolnavul Europei de vest. Dacă ataca Ucraina - colapsul Rusiei va fi mai rapid. Dacă nu ataca - câștiga poate 3-5 ani, nu mai mult. Si încă o previziune Stratfor se va adeveri - Polonia si România devin piloni principali in lumea vestica. Polonia prin dimensiune, putere militară si dinamism economic. Noi - prin poziția geostrategica si putere energetică (nu degeaba americanii ne ajuta sa dublam Cernavodă cu terminalele 3 si 4 si sa instalam si micro-centralele nucleare pe tehnologie avansată). Astea - cuplate cu gazele din Marea Neagră când in sfârșit le vom extrage, ne pot creste producția de energie cu cel puțin 30-40% - posibil mai mult. Adică putem exporta clar peste 20% din producție, acoperind nevoile țărilor din zonă (si eliminând nevoia de importuri de la ruși pe flancul de sud est) si devenind așa cea mai importantă țara - de departe - din Sud-estul Europei. Putere regională mare", scrie Caramitru pe Facebook.