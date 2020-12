Andrei Prepeliţă: A fost penalti clar. Am văzut că e la modă să anunţi că eşti bolnav de COVID

Jucătorul echipei FC Argeş, Andrei Prepeliţă, a declarat, vineri seară, că la finalul meciului cu Dinamo a fost penalti clar pentru piteşteni. El a mai spus că a fost infectat cu Covid-19, dar a trecut peste această perioadă, potrivit news.ro.

"Ei au echipă bună, nu cred că le-a lipsit ceva, au folosit o echipă bună, o formulă competitivă, păcat că am luat acel gol pe neatenţia noastră. Cred că un rezultat de egalitate era echitabil. Nu, n-am mai trăit aşa ceva, un gol de la jumătatea terenului. Îmi pare rău şi pentru copilul ăsta din poartă că n-a fost atent. E tânăr, sper să treacă mai departe şi să începem să facem puncte. Am trecut şi eu printr-o perioadă cu COVID. Am văzut că e la modă să anunţi că eşti bolnav de COVID. Am trecut peste, m-am antrenat cât am putut acasă, acum am intrat şi sper să fiu din ce în ce mai bine. Am fost ok, îmi pare rău că n-am reuşit să luăm un punct. Am văzut acel placaj din careu. Oamenii sunt supăraţi, e normal când nu dai un aşa penalty şi dai roşu la antrenor. E normal să intri 3 metri în teren. (n.r - este FC Argeş o echipă prea mică?) Dacă ar fi ăsta un mod de departajare, n-ar fi corect. Ar trebui să arbitreze corect. S-a văzut clar că s-a aruncat cu tot corpul pe jucătorul nostru. E penalty clar!", a declarat Prepeliţă la Digisport.

În minutul 90, argeşeni au cerut penalti după ce Grigore a căzut peste Drăghici. Arbitrul Marian Barbu a dat însă fault în atac.

Formaţia Dinamo a învins, vineri, în deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa FC Argeş, în etapa XII-a, şi a obţinut a doua victorie consecutivă în Liga I.