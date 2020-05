Andrew Cuomo este de acord ca Robert De Niro să îl portretizeze într-un film despre pandemie

Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York, s-a arătat încântat de ideea ca Robert De Niro să îl portretizeze într-un film despre pandemie şi a spus că ar fi tentat să împrumute o replică a actorului din „Taxi Driver” potrivit news.ro.

În aceeaşi emisiune în care actorul american a făcut afirmaţia miercuri seară, „The Late Show” a lui Stephen Colbert, Cuomo a declarat joi seară: „Sunt un mare admirator al lui De Niro. Este fenomenal. Amploarea abilităţii lui, vreau să spun, uitaţi-vă la toate rolurile pe care le-a jucat. Poate face orice, nu-i aşa? «Deer Hunter», «Cape Fear», poate face şi comedie... Ce ziceţi de «Taxi Driver»?”

Guvernatorul a continuat: „Voi face «Taxi Driver». La următoarea conferinţă, când un reporter îmi va adresa o întrebare, «Vorbeşti cu mine?» (You talkin’ to me, n.r.)? Ar fi ceva”.

Cuomo a concluzionat: „Sunt un mare admirator al lui De Niro. Este un geniu”.

Robert De Niro, în vârstă de 76 de ani, născut şi crescut în New York, împărtăşeşte anumite caracteristici ale guvernatorului. Între personajele inspirate din realitate pe care le-a interpretat se numără Robert Mueller, fost şef FBI, la emisiunea „Saturday Night Live”, şi şeful mafiei Frank Sheeran, în „The Irishman” al lui Martin Scorsese.

În intervenţia din emisiunea de miercuri, actorul a spus că Andrew Cuomo „face ceea ce ar trebui să facă un preşedinte” în răspunsul faţă de criza sanitară.