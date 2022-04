Andrew Garfield va renunţa temporar la actorie pentru 'a-şi recalibra viitorul'

Andrew Garfield, nominalizat la recenta ediţie a premiilor Oscar la categoria cel mai bun actor, va renunţa temporar la actorie după încheierea filmărilor la miniseria "Under the Banner of Heaven" pentru a se odihni puţin şi a-şi recalibra viitorul, a dezvăluit însuşi actorul într-un interviu publicat miercuri de revista Variety, relatează EFE.

"Trebuie să reevaluez ceea ce voi face pe viitor, cine vrea să fiu şi să mă simt ca o persoană obişnuită o perioadă de timp", a spus Andrew Garfield, potrivit Agerpres.ro.

Ultimul an a fost destul de intens pentru Garfield, care a primit a doua nominalizare la premiile Oscar pentru interpretarea sa magistrală din musicalul "Tick, Tick... Boom!", şi care a avut roluri apreciate şi în alte producţii precum "The Eyes of Tammy Faye" sau "The Spider-Man: No Way Home"

În 2022, actorul american împlineşte 39 de ani şi vrea să-şi ia o pauză după "obositorul sezon al premiilor", însă nu vrea ca acest lucru să fie văzut ca o lamentaţie a sa faţă de faptul că nu este suficient de apreciat.

Mai ales că el a câştigat Globul de Aur anul acesta, la categoria cel mai bun actor într-un film de comedie / musical, pentru rolul său, Jon, din "Tick, Tick...Boom !

"Nu vreau decât să fiu o persoană obişnuită o perioadă de timp", a insistat Garfield.

Înainte de retragerea sa temporară, actorul va putea fi văzut în miniseria "Under The Banner of Heaven", difuzată de platforma Hulu şi care este o adaptare a cărţii cu acelaşi nume din categoria 'true crime', pe care scriitorul Jon Krakauer a publicat-o în 2003.

Este vorba de un serial în şapte episoade în care Garfield joacă alături de alţi actori ca Sam Worthington, Daisy Edgar-Jones, Wyatt Russell sau Rory Culkin.