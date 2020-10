Andy Murray s-a accidentat din nou şi s-a retras de la turneul de la Koln

Tenismenul britanic Andy Murray a fost nevoit să se retragă de la turneul de la Koln, care începe luni, din cauza unor dureri în zona pelviană, informează lefigaro.fr, potrivitnews.ro.

"Durerea a fost un pic intermitentă de la US Open. Am încercat să mă descurc cu asta în antrenamente şi în meciuri şi, din păcate, după meciul meu de săptămâna aceasta, mi-a revenit. Am decis că nu sunt suficient de bine pentru a juca", a spus Murray, într-un mesaj video postat, duminică, pe Facebook, ridicând îndoieli cu privire la participarea sa la competiţii pentru restul anului.

"Ne vedem în curând pe teren”, a spus Murray, fără a preciza însă cât timp va lipsi.

Fostul lider mondial a revenit pe teren, în vara anului 2019, după o a doua operaţie de şold efectuată în ianuarie 2019. Apoi jucătorul de 33 de ani a suferit din nou complicaţii de şold după Cupa Davis din noiembrie 2019 şi s-a întors în circuit în august, când s-au reluat competiţiile întrerupte cinci luni de pandemia Covid-19.

Oraşul Koln găzduieşte două turnee la rând, iar Murray a fost eliminat la primul, în turul I, de Fernando Verdasco, săptămâna trecută.

Tenismenul clasat acum pe locul 116 ATP a declarat că suferă de o tendinită la nivelul psoasului stâng, muşchiul care leagă partea inferioară a spatelui de cea superioară a piciorului.