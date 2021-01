Angajaţii firmelor mici necesită mai puţin sprijin în telemuncă, comparativ cu cei din firmele mai mari (studiu)

Persoanele care lucrează în companii cu mai puţin de 50 de angajaţi, în medie, au nevoie de mai puţin sprijin din partea angajatorilor atunci când lucrează la distanţă, comparativ cu personalul din companiile mai mari, conform unui sondaj realizat recent de Kaspersky, potrivit AGERPRES.

Sondajul a arătat că cel mai mare decalaj în ceea ce priveşte aşteptările legate de sprijinul oferit de angajatori se observă în ajutorul social şi în beneficiile suplimentare, cum ar fi acoperirea facturilor de internet sau de telefonie. 41% dintre angajaţii companiilor mici ar dori mai mult sprijin din acest punct de vedere, în comparaţie cu 47% dintre cei care lucrează în companii mijlocii. Acelaşi tipar este valabil şi pentru suportul tehnologic necesar, cum ar fi furnizarea echipamentelor şi instrumentelor IT potrivite (35% faţă de 41%). Acest lucru se poate datora faptului că oamenii din organizaţiile mici îşi amenajează mai des propriul mediu de lucru acasă, sunt obişnuiţi să utilizeze dispozitive personale pentru muncă şi să aibă grijă de accesul la serviciile de muncă.

"Pandemia COVID-19 a afectat multe companii, dar organizaţiile mici au suferit mai mult decât altele. Potrivit numeroaselor descoperiri ale cercetărilor, în unele ţări, schimbările produse în urma pandemiei au avut un impact negativ pentru aproape 90% dintre companiile mici, efectele incluzând scăderea producţiei, a vânzărilor şi veniturilor sau chiar închiderea completă a afacerilor. În companiile cu doisprezece sau mai puţini oameni, modul în care angajaţii depăşesc aceste provocări poate avea un impact foarte mare asupra stării întregii afaceri. Prin urmare, este important ca liderii să monitorizeze modul în care se simt angajaţii şi să supravegheze consecinţele pe care această perioadă le poate avea asupra afacerii lor", se menţionează într-un comunicat al Kaspersky.

Sprijinul emoţional sau psihologic este necesar în aproape aceeaşi măsură pentru toate companiile: 23% în cadrul organizaţiilor mici şi 25% în cele mai mari. Impactul COVID-19 nu a afectat doar munca şi viaţa de zi cu zi a oamenilor, ci a provocat, de asemenea, anxietate pentru propria sănătate şi a celor dragi, precum şi optimism general pentru viitor. Deci, sprijinul pentru menţinerea sănătăţii mintale poate fi semnificativ pentru orice angajat, semnalează sondajul.

"Oamenii care au experienţă de lucru în organizaţii mici sunt independenţi într-o mai mare măsură în noua realitate de desfăşurare a activităţilor profesionale, iar acest lucru a ajutat organizaţiile să îşi concentreze toate resursele asupra supravieţuirii. Cu toate acestea, pentru a menţine ridicate nivelul de productivitate şi moralul angajaţilor, este încă important să vă asiguraţi că personalul are tot ceea ce este necesar pentru a-şi desfăşura munca. Când vine vorba de configurarea tehnologiei, angajaţii au nevoie de ajutor pentru a utiliza programele IT în siguranţă, chiar dacă lucrează de pe laptop-uri personale şi gestionează accesul la toate serviciile web pe cont propriu", spune Ivan Salikhov, product manager, SMB Products la Kaspersky.

Pentru a facilita angajaţilor condiţii optime de muncă la distanţă, Kaspersky recomandă comunicarea deschisă şi onestă cu angajaţii, deoarece aceştia caută indicii de la managerii lor despre cum să reacţioneze la situaţii de criză şi organizarea de sesiuni de tipul "Ask Me Anything" cu persoanele de la conducerea companiei, astfel încât să poată vorbi cu angajaţii despre modul în care afacerea va continua să funcţioneze în noile circumstanţe.

De asemenea, recomandă aplicarea de sondaje pentru a înţelege starea emoţională a angajaţilor, volumul lor de muncă, dacă au tot ce au nevoie pentru lucrul la distanţă şi dacă le sunt clare procedurile de lucru, angajatorii să-şi ajute salariaţii să gestioneze supraîncărcarea cu informaţii şi sentimentul de a fi copleşiţi în acest moment incert, crearea de canale de comunicare online, la nivelul departamentelor de HR şi IT, astfel încât toată lumea să îşi poată rezolva cu uşurinţă problemele, educarea angajaţilor să utilizeze practicile de securitate de bază atunci când lucrează de la distanţă, cum ar fi evitarea situaţiilor de a deveni victima phishing-ului pe web sau cum să gestioneze eficient şi sigur conturile şi parolele şi adoptarea unei soluţii de securitate bazate pe cloud.

Kaspersky a contractat firma de cercetare independentă Censuswide să efectueze un sondaj pe 8.076 de angajaţi ai companiilor mici şi mijlocii (10 - 250 de angajaţi) din Brazilia, Belgia, China, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Luxemburg, Malaezia, Mexic, Olanda, Rusia , Spania, Africa de Sud, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie şi SUA în octombrie 2020. Aceste segmente de business, mici şi mijlocii (IMM), includ companii cu 50 - 100 şi 101 - 250 de angajaţi.

Kaspersky este o companie globală de securitate cibernetică fondată în 1997.