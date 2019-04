Angel Tîlvăr: 'Sper ca mulți dintre tinerii care au vizitat astăzi Parlamentul României să ajungă să reprezinte Vrancea în forul suprem al democrației'

Joi, 18 aprilie 2019, 100 de elevi din comuna Gugești, județul Vrancea, însoțiți de profesori, au vizitat Palatul Parlamentului. Domnului Angel Tîlvăr, președintele Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților, în calitate de gazdă, a oferit tinerilor informații despre impresionanta clădire şi despre activităţile importante care se desfășoară aici.

“Îl felicit pe domnul primar Vasile Vatră pentru inițiativa acestei vizite. Știu că cetățenii comunei Gugești apreciază atenția pe care domnia sa și echipa PSD o acordă tinerei generații. Am fost impresionat de entuziasmul elevilor și sunt încrezător că această experiență va fi utilă tuturor, iar cei care pășesc în această clădire-simbol a românilor, vor privi instituția Parlamentului cu mai multă încredere,” a declarat Angel Tîlvăr.

Citește și: Raportul Comisiei SRI: Ca să ajungă premier, George Maior a angajat SRI în acțiuni de poliție politică / DOCUMENT

Deputatul Angel Tîlvăr, s-a bucurat de reîntâlnirea cu colegii profesori vrânceni, alături de care a răspuns întrebărilor elevilor, explicând procesul legislativ, exact în sala de plen, locul în care se dezbat și se adoptă legile țării.

„Fiind eu însumi profesor, sunt convins de oportunitatea cunoașterii practice, aplicate, pentru ca apoi, elevii să discearnă şi să aleagă ce este mai bun pentru ei.

Mi-aş dori ca, peste câţiva ani, când își vor exercita dreptul de vot, s-o facă pe deplin responsabil, conştientizând faptul că pot şi trebuie să ia parte la rezolvarea problemelor locale. Mă bucur de fiecare dată când întâlnesc tineri activi și interesați de ceea se întâmplă în jurul lor. Eu am fost întotdeauna un adept al implicării tinerilor în politică. De-a lungul timpului am impulsionat tinerii în a fi factori de progres ai schimbării, participând activ la conturarea propriului viitor”, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.