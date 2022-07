Angela Gheorghiu: Nu datorez nimic României, nu am fost susţinută de acest stat sau de instituţiile lui niciodată în cariera mea

Soprana Angela Gheorghiu afirmă, duminică, într-o postare pe Facebook, că nu datorează nimic României, stat care nu a susţinut-o deloc în carieră. Gheorghu afirmă că, în 32 de ani, nu a avut niciun spectacol de operă în România, nu a încheiat niciodată un contract cu OPera Română şi a avut doar 4-5 concerte cu onorarii şi câteva spectacole caritabile, potrivit news.ro.

”Didier este cel care l-a numit în funcţia de Director Artistic al Orchestrei Naţionale a Franţei pe Cristian Măcelaru, iar invitarea mea la concert a survenit după ce Didier a vorbit cu Cristian Măcelaru. Contractele mele se fac din timp, prin agenţia de management, eu nu mă ocup de detaliile contractuale direct (...) Totuşi, Cristian Măcelaru fiind român, am zis că pot discuta direct cu el despre repertoriu, mi s-a părut un gest colegial normal vis-à-vis de un conaţional de-al meu, pe care l-am cunoscut aşteptând în faţa cabinelor mele, la final de spectacol, în principal în America. Aşa am avut câteva convorbiri telefonice şi schimburi de mesaje, în perioada noiembrie 2021 - aprilie 2022… Apoi, cum spuneam, inexplicabil, Cristian Măcelaru a dispărut! Ba mai mult decât atât, de la agenţia mea am aflat, cu greu, printr-o secretară a Orchestrei, că nu voi mai lua parte la acest concert. Fără niciun motiv. De la o secretară... ”, afirmă soprana.

”Nu datorez nimic României, nu am fost susţinută de acest stat sau de instituţiile lui niciodată în cariera mea, dimpotrivă eu am susţinut muzicieni şi colegi români, invitându-i în concertele şi spectacolele mele, pe onorarii importante, în toată cariera mea (...) În România, în 32 de ani, am avut 4 sau 5 concerte cu onorarii şi 8-10 concerte sau apariţii în concerte de caritate, niciun spectacol de operă cu excepţia examenului de licenţă a Universităţii de Muzică Bucureşti, care a avut loc la Cluj în 1990… Nu am ajuns niciodată să semnez un contract cu ONB sau cu o altă instituţie culturală din România”, a mai scris soprana.