Angela Gheorghiu revine furtunos: Nu datorez nimic României, nu am fost susținută de acest stat sau de instituțiile lui niciodată în cariera mea

Soprana Angela Gheorghiu spune că nu datorează nimic României, că niciodată în cariera sa nu a fost susținută de "acest stat sau de instituțiile lui" și că, dimpotrivă, ea a susținut muzicieni români, invitându-i în concertele sale, pe onorarii importante. Ea a reacționat astfel într-un mesaj în care explică de ce l-a atacat dur pe dirijorul Cristian Măcelaru, pe care l-a numit "un laş şi un trădător, un alt român", după ce acesta ales să dirijeze, în faţa Turnului Eiffel, Rapsodia Română de George Enescu și ar fi refuzat să o distribuie în spectacol.

"Nu datorez nimic României, nu am fost susținută de acest stat sau de instituțiile lui niciodată în cariera mea, dimpotrivă eu am susținut muzicieni și colegi români, invitându-i în concertele și spectacolele mele, pe onorarii importante, în toată cariera mea.

Dintre aceștia amintesc pe dirijorii Ion Marin, Tiberiu Soare, Ciprian Teodorașcu, pe tenorii Teodor Ilincai, Stefan Pop,Bogdan Mihai Ionut, Marius Brenciu, Marius Manea, Calin Bratescu, Vlad Miriţă, Marius Budoiu… pe soprana Iulia Isaev si pe baritonul George Petean, pe pianiștii Alexandru Petrovici, Alexandra Dariescu și Dan Grigore.

Ba chiar am invitat Filarmonica "George Enescu" din București la concertul meu din Oman, Muscat și la concertul meu de la Luxemburg (cu ocazia aderării României în Uniunea Europeană)… deși Filarmonica nu m-a invitat niciodată…Am invitat Corul Madrigal și pe Marin Constantin pentru înregistrarea discului cu muzica sacră (religioasă) Mysterium, la Londra, disc pe care am înregistrat inclusiv muzica ortodoxă românească orchestrată special pentru această înregistrare. La inițiativa mea, BBC a venit în România și a realizat un documentar cu această muzică, la mănăstirile din Moldova. Nu am fost obligată să îi invit pe ei, puteam să invit pe cine doresc eu, așa cum pot să o fac și acum", a scris Angela Gheorghiu, duminică, pe Facebook.

"Nu am ajuns niciodată să semnez un contract cu ONB sau cu o altă instituție culturală din România"

Ea spune că, în 32 de ani, a avut în România 4 sau 5 concerte cu onorarii și 8-10 concerte sau apariții în concerte de caritate și niciun spectacol de operă, cu excepția examenului de licență a Universității de Muzică București, care a avut loc la Cluj în 1990.

"Nu am ajuns niciodată să semnez un contract cu ONB sau cu o altă instituție culturală din România.

Mi-am dedicat toată viața muzicii și în particular muzicii românești, pe care o cânt în toate concertele mele, naționalitatea mea e română, originea mea din Adjud o știe o lume întreagă și o menționez în toate prezentările și biografiile care mi se cer.

Nu datorez, în fapt, nimănui nicio explicație, ba dimpotrivă, mie mi se datorează explicații din partea multora, dar am considerat ca măcar o dată lucrurile trebuie spuse clar", mai scrie soprana.

Ea mai acuză că a fost dusă cu vorba și mințită de către dirijorul Cristian Măcelaru, care nu a distribuit-o în concertul susținut de Orchestra Naţională a Franţei, de Ziua Națională a Franței, pe care acesta l-a dirijat.

"Un laş şi un trădător, un alt român"

De altfel, soprana a reacționat prin acest mesaj după ce a fost criticată pentru atacul lansat la adresa dirijorului român Cristian Măcelaru, care a ales să dirijeze, în faţa Turnului Eiffel, Rapsodia Română de George Enescu și nu a distribuit-o în concert.

Angela Gheorghiu l-a atacat pe dirijorul român după ce acesta a postat pe Facebook un filmuleţ de la concertul Orchestrei Naţionale a Franţei, pe care l-a dirijat: ”A dirija Rapsodia Română de Enescu în faţa Turnului Eiffel este unul dintre cele mai speciale momente din viaţa mea. Lui Enescu i-ar fi plăcut să audă cum sunetele iubitei sale compoziţii umplu întregul Paris. Trăiască puterea muzicii care ne conectează pe toţi”.

"Din păcate eşti un laş şi un trădător, ştii bine ce vreau să spun...un alt român, nu mă surprinzi deloc. Muzică populară la Paris, OMG! Cultura ta muzicală aici s-a oprit?! Păcat!

Avem mari compozitori români, nu uita asta niciodată, pe care publicul internaţional nu îi cunoaşte, şi eu i-am cântat şi interpretat pe foarte mulţi pe toată planeta, dar tu nu ai studiat în România şi, atenţie, ai mari lacune pe acest subiect“, i-a transmis Angela Gheorghiu lui Măcelaru, într-un mesaj postat la comentarii - VEZI AICI.