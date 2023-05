Animația `Super Mario Bros. Movie` a devenit primul film care depășește pragul de un miliard de dolari din încasări în 2023

„Super Mario Bros. Movie”, aventurile animate ale celebrului instalator, este primul film care depăşeşte pragul de un miliard de încasări în 2023, scrie The Hollywood Reporter.

Noua producţie Illumination şi Universal este în prezent cel mai vizionat film din 2023, conform News.ro.

Adaptarea celebrului joc video Nintendo a atins acest prag impresionant în doar 26 de zile. Este vorba despre al doilea film de animaţie din istoria cinematografiei şi primul lungmetraj din 2023 care generează o astfel de sumă.

În Statele Unite, „Super Mario Bros. Movie” a bătut toate recordurile, realizând cel mai bun debut din istorie la box office pentru un film de animaţie, înaintea „Frozen 2”, lansat în 2019.

În „Super Mario Bros. Movie”, faimosul instalator în salopetă şi mustaţă şi fratele său Luigi se confruntă cu Bowser pentru a salva Regatul Ciupercilor unde domneşte Prinţesa Peach.

În America de Nord, veniturile brute estimate pentru „Super Mario” în weekend sunt de 40 de milioane de dolari din 4.204 de cinematografe, un total de 490 de milioane de dolari de la premieră şi până duminică. La nivel internaţional, veniturile în weekend sunt de 68,3 milioane de dolari, totalul ajungând la 532,5 milioane de dolari.

Pe locul doi în top, „Evil Dead Rise” de la Warner Bros. a impresionat în a doua săptămână de la lansare cu 12,2 milioane de dolari din 3.417 de cinematografe, cu un total la nivel intern de 44,4 milioane de dolari.

Noua ofertă a lui Lionsgate „Are You There God? It’s Me, Margaret” a debutat pe locul trei, cu încasări de 6,8 milioane de dolari din 3.334 de cinematografe.

„John Wick: Chapter 4”, un alt film Lionsgate, este de aşteptat să ajungă pe locul 4, cu aproximativ 5 milioane de dolari din 2.481 de săli, suficient pentru a depăşi cea mia bună cifră înregistrată de franciză de 175 de milioane de dolari pe plan intern. La nivel global, filmul a depăşit pragul de 400 de milioane de dolari, o performanţă pe care niciun alt film din serie nu a realizat-o.

Relansarea „Star Wars: Episode VI - Returs of the Jedi” completează primele cinci locuri de la box office cu o valoare estimată la 4,7 milioane de dolari din doar 500 de cinematografe.