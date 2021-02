Animaţia „The Croods: A New Age” s-a menţinut pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări modeste weekendul trecut, dar care au depăşit din nou „The Little Things” şi „Judas and the Black Messiah”, potrivit news.ro.

Lungmetrajul produs de Dreamworks Animation a generat încasări de 1,7 milioane de dolari din aproximativ 1.900 de săli, potrivit boxofficemojo.com, şi a depăşit, pentru al doilea weekend consecutiv, thrillerul „The Little Things”, cu Denzel Washington, şi drama biografică „Judas and the Black Messiah”, cu Daniel Kaluuya în rol principal.

După 13 săptămâni de la premieră, continuarea „The Croods” a înregistrat încasări totale de puţin peste 50 de milioane de dolari, la nivel nord-american, şi ar putea depăşi „Tenet” al lui Chistopher Nolan (58 de milioane de dolari), devenind filmul cu cele mai mari încasări din perioada pandemiei în SUA şi Canada, scrie Variety. La nivel internaţional, animaţia a depăşit pragul de 100 de milioane de dolari.

Thrillerul „The Little Things”, în care Denzel Washington şi Rami Malek joacă rolurilor unor poliţişti care încearcă să prindă un criminal în serie, a ocupat locul al doilea în box office-ul nord-american, cu încasări de 1,2 de milioane de dolari în al patrulea weekend de la lansare.

„Judas and the Black Messiah”, despre Fred Hampton, liderul partidului Panterele Negre, care milita şi lupta pentru drepturile comunităţii afro-americane la începutul anilor 1960, a generat încasări de 905.000 de dolari, în al doilea weekend de la debut.

Locul al patrulea a fost ocupat de „Wonder Woman 1984”, regizat de Patty Jenkins, cu 805.000 de dolari încasări în al nouălea weekend de la premieră.

Filmul de acţiune „The Marksman”, cu Liam Neeson în rol principal, s-a clasat pe locul al cincilea, cu încasări de 775.000 de dolari în al şaselea weekend.

Top 10 este completat de thrillerul fantasy „Monster Hunter”, cu încasări de 510.000 de dolari în al zecelea weekend, de drama „Nomadland”, cu Frances McDormand în rol principal, care a debutat cu încasări de 503.000 de dolari, drama „Land”, regizată de Robin Wright, care interpretează şi rolul principal, cu 500.000 de dolari, „News of the World”, cu Tom Hanks, care a generat încasări de 245.000 de dolari, în al nouălea weekend de la lansare, şi de comedia „The War with Grandpa”, cu peste 224.000 de dolari în al douăzecilea weekend de la debut.