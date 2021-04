Animaţiile 'Soul' şi 'Wolfwalkers, marile câştigătoare la Annie Awards

Animaţiile „Soul” şi „Wolfwalkers” sunt marile câştigătoare ale celei de-a 48-a ediţii Annie Awards, trofee care au fost acordate vineri într-o ceremonie online, anunță news.ro.

„Soul”, producţie Pixar, a câştigat şapte premii Annie, inclusiv pentru cel mai bun lungmetraj.

Filmul îl are în centru pe Joe (voce Jamie Foxx), care visează să fie artist jazz, însă, înainte de a da lovitura, un accident face ca sufletul lui să se separe de trup. Este transportat în „The Great Before”, un tărâm fantastic unde noi suflete îşi primesc personalităţile înainte de a ajunge pe Pământ. Acolo întâlneşte un suflet numit 22 (voce împrumutată de Tina Fey). Cei doi fac eforturi pentru a înapoia sufletului lui Joe trupului de pe Pământ înainte de a fi prea târziu.

Lungmetrajul este regizat de Pete Docter şi scris de Kemp Powers, care este şi co-regizor. Între trofeele primite se numără cele pentru muzică (Trent Reznor, Atticus Ross şi Jon Batiste), scenariu (Pete Docter. Mike Jones şi Kemp Powers) şi animaţie a personajelor (Michal Makarewicz).

„Wolfwalkers”, realizat de studioul irlandez Cartoon Saloon şi Melusine Prods. pentru Apple şi GKIDS, a primit cinci premii, inclusiv pentru lungmetraj independent. Tomm Moore şi Ross Stewart au primit trofeul Annie pentru regie de lungmetraj şi filmul a mai fost premiat pentru design al personajelor, design de producţie şi voce (Eva Whittaker, ca Mebh Óg MacTíre).

O tânără începătoare în ale vânătorii şi tatăl ei călătoresc în Irlanda pentru a ajuta la eradicarea ultimei haite de lupi. Dar totul se schimbă când ea se împrieteneşte cu o fată, un spirit liber, dintr-un trib misterios despre membrii căruia se spune că se transformă în lupi noaptea.

Cât priveşte aria televiziune, „Hilda” (Netflix) a fost marele câştigător, cu trei trofee.

Între producţiile premiate se numără „Genndy Tartakovsky’s Primal” (Cartoon Network Studios), „The Adventures of Paddington” (Blue-Zoo Animation Studio şi Nickelodeon), „The Mandalorian” (Disney+) şi „Spider-Man: Miles Morales” (Marvel).

De 48 de ani, premiile acordate de International Animated Film Society (ASIFA-Hollywood) au recompensat cele mai bune proiecte animate din anul precedent. La această ediţie, desfăşurată online, ASIFA-Hollywood a primit discursurile de acceptare înregistrate din partea tuturor nominalizaţilor, permiţându-le să fie foarte creativi în cele 2 minute pe care le-au avut la dispoziţie. Când au fost hotărâţi câştigătorii, organizatorii au adunat acele discursuri şi au pus laolaltă un show de mai puţin de 2 ore.

Pe lângă câştigătorii categoriilor, ASIFA - Hollywood a oferit şi trofee onorifice: Winsor McCay Award pentru contribuţii de-a lungul carierei a fost acordat designerului de animaţie Willie Ito (care a lucrat pentru Warner Bros., Hanna Barbera şi Disney TV), animatorului de personaje, regizor şi producător Bruce Smith (care a produs „Bebe’s Kids”, „Hair Love” şi „The Proud Family”) şi lui Sue Nichols, care a fost implicată în dezvoltarea unor filme Disney ca „Beauty and the Beast”, „Aladdin”, „The Lion King” şi „Mulan”, şi „Brave” al Pixar.

June Foray Award pentru impactul caritabil în industria animaţiei a fost acordat lui Daisuke “Dice” Tsutsumi, co-fondator al studioului de animaţie Tonko House, pentru demararea Totoro Forest Project şi Sketchtravel.

Epic Games a primit Up Iwerks Award pentru progrese tehnice în dezvoltarea uneltei de creaţie 3D Unreal Engine.

Un trofeu special pentru realizări a revenit documentarului „Howard”, despre regretatul Howard Ashman, textierul care a colaborat cu Alan Menken pentru filme ca „Little Shop of Horrors”, „The Little Mermaid”, „Beauty and the Beast” şi „Aladdin”.