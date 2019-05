Anne Hathaway a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood

Actrița americană Anne Hathaway, deținătoare a unui premiu Oscar pentru rolul din "Mizerabilii", a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, Los Angeles, potrivit variety.com, scrie Mediafax.

Actrița a primit cea de-a 2.663-a stea de pe Bulevardul gloriei din Los Angeles, inaugurat în 1961.

Ceremonia a avut loc joi - cu o zi înainte de lansarea în cinematografe a noului film al actriței, comedia "Ticăloasele/ The Hustle", de Chris Addison -, în fața TCL Chinese Theatre de pe Hollywood Boulevard.

În vârstă de 36 de ani, actrița a fost apreciată de critici şi de public pentru rolul din "Rachel se mărită/ Rachel Getting Married", de Jonathan Demme, pentru care a fost nominalizată, în 2009, la Oscar. Ea a jucat, de asemenea, în "Diavolul se îmbracă de la Prada" şi în "Brokeback Mountain". Anne Hathaway a putut fi văzută pe marile ecrane în 2010 în filmul "Dragoste şi alte dependenţe/ Love and Other Drugs", în care joacă alături de Jake Gyllenhaal, dar şi în animaţia "Alice în Ţara Minunilor/ Alice in Wonderland", de Tim Burton, în care a jucat rolul Reginei Alba și în filmul "The Intern", unde joacă alături de Robert De Niro.

În 2011, actriţa a asigurat vocea personajului Jewel din animaţia de mare succes "Rio" şi a jucat rolul Fantine din filmul "Les Miserables", regizat de Tom Hooper, pentru care a primit un trofeu Oscar în 2013.