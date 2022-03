Anonymous anunţă că a piratat Banca Centrală a Rusiei / Vor fi publicate documente cu acorduri secrete

”Colectivul Anonymous a piratat Banca Centrală a Rusiei. Peste 35.000 de fişiere vor fi publicate în 48 de ore, cu acorduri secrete”, au transmis hackerii.

JUST IN: The #Anonymous collective has hacked the Central Bank of Russia. More than 35.000 files will be released within 48 hours with secret agreements. #OpRussia pic.twitter.com/lop140ytcp