Antena 3: DNA vrea să o pună pe Elena Udrea sub control judiciar pentru a nu pleca din țară

Procurorii DNA doresc plasarea sub control judiciar a Elenei Udrea, pentru a nu pleca din țară după ce a fost condamnată la 8 ani de închisoare cu executare, transmite joi Antena 3. Potrivit sursei citate, cererea DNA va fi analizată vineri la Curtea de Apel București.

Elena Udrea a declarat la Realitatea Plus, după condamnare, că nu ia în calcul să plece iar din țară.

„Deja am avut o condamnare, am fost arestata, am fost plecata in afara tarii, ce trofeu sa mai fie Elena Udrea? Sau poate sa fiu exemplu ca vreodata daca ai fost impotriva sistemului ei niciodata nu te lasa. Toata lumea ma intreaba asta (daca plec din tara). Si unde sa te duci? Am fost plecata, am stat in puscarie afara. Domn'e, nu vreau sa ma duc sa colind puscariile lumii. Credeti ca mai pasa cuiva de niste romani haituiti la ei prin tara?”, a declarat Elena Udrea.

Ea a plecat în Costa Rica în 2018 înainte să fie condamnată în dosarul 'Gala Bute'.