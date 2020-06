Antena 3: Liviu Dragnea a fost sancționat pentru interviul din pușcărie

Postul Antena 3 a difuzat vineri informația că fostul lider PSD, Liviu Dragnea, încarcerat la penitenciarul Rahova, ar fi primit o sancțiune din partea autorităților pentru interviul de pe o rețea de socializare pe care i l-a luat fosta lui consilieră Anca Alexandrescu și care a fost transmis joi după-amiază la postul Realitatea Plus.

Potrivit sursei citate, Dragnea nu mai are voie să muncească în închisoare, ca formă de sancțiune. „Ce să fac...? Cu ceva treabă pe la garaj, aici, la Rahova. Mai cu mașina de raparat. O sudură. O poartă. Sunt bine. Nu am probleme. NU am probleme de sănătate. M-am tăiat la mână. A trecut”, a zis Dragnea în interviul de pe Skype.

Interviul a provocat un adevărat scandal. Administrația Națională a Penitenciarelor a transmis că nu a aprobat nici un interviu, dar că a permis fostului lider PSD să vorbească online cu apropiații, așa cum prevede legea. La penitenciarul Rahova a început o anchetă.

