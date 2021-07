Anthony Fauci: 'Avem de-a face cu un alt virus acum. Persoanele vaccinate sunt capabile să transmită virusul'

„Avem de-a face cu un alt virus acum”, spune dr. Anthony Fauci, șeful medical al Casei Albe, referindu-se la varianta Delta a coronavirusului „Acesta nu este virusul original. Are capacități diferite, mult mai eficiente în transmiterea de la persoană la persoană”, spune el, explicând de ce Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor și-a schimbat recomandările privind purtarea măștii.

CDC recomandă acum ca persoanele complet vaccinate să poarte măști în locuri în care există rate de transmisie ridicate – deoarece Delta este acum tulpina dominantă în SUA.

Delta este extrem de transmisibilă și a acționat ”în mod diferit față de tulpinile anterioare ale virusului”, a declarat marți directorul CDC, Rochelle Walensky.

Cercetările sugerează că varianta Delta este cu până la 60% mai transmisibilă decât varianta Alfa, dominantă anterior.

„Știm acum că persoanele vaccinate anti-Covid sunt capabile să transmită virusul”, spune Fauci pentru postul NPR.

„Nu era clar dacă o persoană vaccinată are suficientă încărcătură virală în cazul infectării, astfel încât să transmită virusul și altor persoane. Dar noile date sugerează că, da, persoanele complet vaccinate care sunt infectate cu varianta Delta pot răspândi virusul”, a spus Walensky.

Așadar, CDC recomandă persoanelor complet vaccinate să poarte măști în interior, dacă locuiesc în regiuni în care există „transmitere ridicată”.

