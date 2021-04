Anthony Fauci nu-și poate explica scăderea numărul de cazuri Covid din Texas, unde masca nu mai este obligatorie

Dr. Anthony Fauci spune că „nu este foarte sigur”, de ce Texasul are acum o medie de doar 4.000 de cazuri Covid-19, după ce a ridicat obligația de a purta mască. Au trecut cinci săptămâni de când Texasul nu le mai cere cetățenilor să poarte mască și încă nu a există o explozie a cazurilor, scrie smartradio.ro.

Este ceva ce dr. Anthony Fauci nu poate explica.

„Nu sunt foarte sigur”, a spus el pentru MSNBC. „S-ar putea să facă majoritatea activităților în aer liber”.

Numărul cazurilor zilnice din Texas depășea 7.000 la începutul lunii martie, când guvernatorul Greg Abbott a decis să excludă obligația de a purta mască, lăsând la latitudinea locuitorilor și organizațiilor să ia propriile decizii.

Acum, potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), sunt raportate zilnic mai puțin de 4.000 de cazuri Covid.

