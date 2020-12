Anthony Hopkins, 45 de ani fără alcool: 'Continuaţi să luptaţi, fiţi îndrăzneţi şi forţe măreţe vă vor veni în ajutor'

Actorul britanic Anthony Hopkins a marcat 45 de ani de când nu a mai consumat alcool şi a publicat marţi seară, pe reţelele de socializare, un mesaj optimist adresat celor afectaţi de alcoolism sau de abuzul de substanţe, mai ales fanilor lui mai tineri, potrivit AGERPRES.

Hopkins a publicat o înregistrare video de un minut în care a oferit câteva viziuni şi gânduri.

După ce a remarcat cât de greu a fost 2020 pentru mulţi oameni, starul a spus: „În urmă cu 45 de ani, astăzi, am avut o revelaţie. Mă îndreptam spre dezastru bându-mi minţile. Am pimit un mic mesaj care spunea «Vrei să trăieşti sau să mori?» şi am vrut să trăiesc”.

Hopkins a spus că a avut zile mai proaste şi, uneori, îndoieli, dar i-a îndemnat pe cei care se luptă cu dependenţa să fie puternici.

„Astăzi este mâine despre care erai atât de îngrijorat ieri. Voi, tinerii, rezistaţi! Nu renunţaţi, continuaţi să luptaţi, fiţi îndrăzneţi şi forţe măreţe vă vor veni în ajutor”.

Actorul, care joi va împlini vârsta de 83 de ani, şi-a încheiat mesajul urând tuturor „Un an nou fericit!” şi s-a arătat convins că 2021 va fi cel mai bun.