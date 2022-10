Colecția cuprinde 1000 de piese de artă cinematografică originale inspirate din cariera premiată a actorului.

Actorul câștigător al premiului Oscar Sir Anthony Hopkins și-a vândut colecția de debut NFT „The Eternal Collection” în mai puțin de 10 minute, conform cointelegraph.com.

Colecția, creată în parteneriat cu Orange Comet Inc, o agenție de design axată pe NFT și Web3, conține 1000 de piese de artă cinematografică originale inspirate de diferite spectacole din lunga carieră a actorului.

Conform descrierii colecției de pe OpenSea, corpul lucrării „conceptualizează o interpretare a vastelor arhetipuri de personaje pe care Sir Anthony Hopkins le-a portretizat de-a lungul ilustrei sale cariere cinematografice, atrăgându-și energia puternică din corpul său stimulativ de artă”.

Imaginile creative și animațiile cu nume precum „Bufonul”, „Iubitorul”, „Conducătorul”, „Rebelul”, „Dătătorul” și „Eternul”. Fiecare reprezintă diferitele personaje arhetipale jucate de-a lungul carierei actorului de la Hollywood.

NFT și agenția de design axată pe Web3, Orange Comet Inc, au susținut că vânzările colecției a fost cea mai rapidă din istoria OpenSea, deși Cointelegraph nu a putut confirma afirmația înainte de publicare.

Cele 990 de imagini NFT one-of-one vin cu utilități selectate aleatoriu, de la primirea de cărți de artă autografate cu peisaje de vise care prezintă picturile și desenele actorului, până la discuții intime cu Anothony Hopkins prin zoom și selecții aleatorii de NFT-uri personalizate cu un mesaj de la Hopkins lansat. în portofelele lor.

Proiectul a postat pe Twitter că aceasta este colecția NFT cu cea mai rapidă vânzare pe OpenSea, dar Cointelegraph nu a putut verifica acuratețea acestei afirmații înainte de publicare.

THE ETERNAL COLLECTION SOLD OUT IN LESS THAN 7 MINUTES ???? THE FASTEST SELL OUT IN @opensea HISTORY ????‍???? Thank you @AnthonyHopkins ✌???? pic.twitter.com/KYH0T1hXeu

Thank you, everyone. I woke up this morning to this news, and I still can’t believe it. ????????‍????#TheEternalCollection @opensea @OrangeCometNFT @InnerCityArts https://t.co/vwJGCqicri