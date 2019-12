Antrenorul celor de la Lazio suspectează un BLAT între CFR Cluj și Celtic

Simone Inzaghi, antrenorul lui Lazio Roma, a criticat în termeni duri modul în care Celtic a abordat meciul cu CFR Cluj, din ultima etapă a grupelor Europa League. Italianul consideră că scoțienii nu au respectat competiția.

Au folosit mai mulți jucători care în mod normal nu ar fi evoluat în prima echipă și astfel Lazio ar fi pierdut calificarea în 16-imile competiției. Totuși, Inzaghi trece cu vederea faptul că echipa lui nu a reușit să-și câștige meciul cu Rennes. Era obligată să se impună în Franța, iar Celtic să câștige cu CFR, pentru a merge mai departe. Deși francezii au jucat cu o echipă mult diferită față de cea pe care o folosesc în mod normal în campionat, Lazio a pierdut cu 0-2.

”Probabil în prima repriză ar fi trebuit să facem mai mult, în a doua nu am început rău, dar în România nu se juca fotbal, așa că am început să schimb jucătorii. Calificarea noastră nu a fost pierdută la Rennes. Trebuia să jucăm mai bine alte partide, nu am obţinut puncte suficiente.

Nu am avut o grupă simplă, deoarece Celtic şi Rennes sunt puternice, dar s-a calificat Cluj. Regretele sunt pentru rezultatele din alte partide.” , a declarat Simone Inzaghi conform Gazzetta.it.

Clasamentul final al Grupei E din Europa League

1. Celtic - 13 puncte

2. CFR Cluj - 12 puncte

3. Lazio - 6 puncte

4. Rennes - 4 puncte