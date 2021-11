Antrenorul echipei de rugby aflată în Africa de Sud, detalii de ULTIMĂ ORĂ: Stăm în camere, nu vrem să avem surprize neplăcute

Eugen Apjok, antrenorul principal al CSM Ştiinţa Baia Mare, a declarat că membrii delegaţiei române sunt bine, stau în camerele de hotel, ţin legătura cu autorităţile române şi speră să poată pleca în scurt timp din Africa de Sud. Echipa a rămas blocată în această ţară după ce compania aeriană care trebuia să-i transport spre Europa a anunlat toate zborurile, în urma îngrijorărilor apărute cu privire la noua tulpină Omicron a coronavirusului, descoperită în statul sud-african, anunță news.ro.

"Ţinem legătura cu autorităţile din România şi se încearcă să se găsească locuri la alte companii. Compania noastră a anulat toate zborurile pe Africa de Sud. Sunt convins că în următoarele zile se va rezolva. Încearcă să găsească zboruri, dar am înţeles că mai multe companii au renunţat la zborurile dinspre Africa şi cred că va fi destul de dificil să se găsească locuri disponibile pentru un grup aşa de mare. Suntem bine, toată lumea este bine, am fost testaţi joi şi vineri, toţi băieţii sunt negativi. E un pic de nelinişte normală, pentru că nu ştim când vom pleca. Sunt unii băieţi care sunt de cinci săptămâni în cantonament, au jucat şi la echipa naţională, mai urmează două săptămâni de carantină şi e destul de neplăcut. Ştim că vom intra în carantina de 14 zile şi ne vom conforma, asta este situaţia. E un pic de nelinişte, jucătorii sunt nerăbdători să meargă acasă, se pregătesc pentru carantina de 14 zile. E normal să fie întrebări, încercăm să-i ţinem la curent cu toate informaţiile. Aici este destul de linişte, în oraşul în care suntem noi nu sunt probleme, viaţa se desfăşoară normal, lumea poartă mască şi pe stradă şi în orice încăpere. Am înţeles că în sudul ţării sunt probleme mai multe. Le-am spus jucătorilor să se ferească cât mai mult şi să stea în camere, pentru că mai mult ca sigur mai trebuie să facem un test şi să nu avem surprize neplăcute. Jucătorii sunt în camere şi încearcă să fie cât mai liniştiţi şi nu ieşim decât la masă. Astăzi, fiind duminică, cred că va fi foarte difici să se găsească o soluţie, mai degrabă pe săptămâna viitoare se va rezolva. Aseară am vorbit şi cu ministrul Novak şi cu preşedintele federaţiei şi cu cel al clubului nostru, toată lumea este destul de îngrijorată şi vor să ne ajute şi suntem convinşi că într-un final vom pleca de aici. Testul nosru l-am făcut vineri, la ora 11.00, deci luni, la ora 11, expiră cele 72 de ore de valabilitate a testului şi, dacă nu vom pleca până atunci, cu siguranţă va trebui să facem alt test. Din păcate, pe 11 decembrie aveam de disputat finala Cupei României şi nu cred că vom mai putea. Sperăm să se găsească o soluţie, să amânăm meciul. 90 la sută din delegaţie e vaccinată. Avem un semn de întrebare cu privire la tot ce se întâmplă şi încercăm să stăm cât mai izolaţi, stăm în camere şi suntem convinşi că într-un final vom pleca de aici", a declarat, duminică, Eugen Apjok, antrenorul principal al CSM Ştiinţa Baia Mare, pentru Digi24.

Clubul de rugby CSM Ştiinţa Baia Mare a anunţat, sâmbătă, că toate autorităţie române sunt implicate în repatrierea rugiştiloir aflaţi în Africa de Sud.

"Fiind prezenţi de două săptămâni în Africa de Sud la un puternic turneu de rugby, Toyota Challenge Cup, găzduit la Bloemfontein, componenţii campioanei en-titre a României, ar fi trebuit în cursul acestei dimineţi să se întoarcă în ţară pe ruta Johanesburg – Doha – Otopeni. Datorită situaţiei pandemice grave apărută pe continentul african, cursa aeriană care ar fi trebuit să îi repatrieze pe aceştia în ţară a fost anulată. Deşi testaţi PCR, întreaga delegaţie băimăreană s-a văzut nevoită să se cazeze pentru încă cel puţin 24 de ore la Hotelul din Bloemfontein. Pentru deblocarea acestei situaţii critice, oficialii campioanei, CSM Ştiinţa Baia Mare au făcut demersurile necesare de repatriere a delegaţiei sportive române pe lângă Ministerul Afacerilor Externe, prim-ministrul României, respectiv autorităţile judeţene. În soluţionarea acestei probleme se implică şi consulul României de la Pretoria, Claudius Cobzaru. Până când autorităţile centrale vor găsi soluţii de repatriere a rugbyştilor băimăreni moralul şi starea de sănătate a băieţilor noştri este una bună", a anunţat clubul băimărean.

Varianta omicron a SARS-CoV-2 a fost catalogată drept ”îngrijrătoare” de către OMS, după ce a fost descopeirtă prima oară în Africa.