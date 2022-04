Antrenorul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti: Am început foarte rău meciul, am fost prea 'moi', e o înfrângere care ne lasă în viaţă

Antrenorul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, consideră că elevii săi au "reacţionat bine" după primele două goluri încasate în meciul pierdut în deplasare cu Manchester City (scor 3-4), marţi seară, în prima manşă a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal, iar spaniolii au rămas în cursa pentru calificarea în ultimul act al competiţiei, în ciuda acestui eşec, conform Agerpres.

"Am început foarte rău meciul, am fost prea 'moi'. În prima repriză am pierdut multe dueluri şi am încasat două goluri pe care, dacă eram mai concentraţi, le-am fi putut împiedica. Am reacţionat foarte bine începând din acel moment, am rămas în meci până la final, am luptat, însă evaluarea meciului este simplă: trebuie să ne apărăm mai bine. Am fost foarte buni când am avut mingea, ne-am creat ocazii, însă într-un astfel de meci trebuie să te aperi mai bine, este important. E o înfrângere care ne lasă în viaţă pentru returul de pe Bernabeu. Cred că suntem capabili să le punem probleme în meciul retur", a declarat Ancelotti la finalul jocului de pe Etihad Stadium.Tehnicianul italian a lăudat totodată prestaţia atacantului Karim Benzema, căpitanul lui Real Madrid, autorul unei duble în partida de la Manchester, ultima sa reuşită venind după un penalty transformat cu o execuţie "a la Panenka"."Karim a jucat un meci extraordinar, însă el face asta tot timpul. Are personalitatea de a executa astfel de penalty-uri, a fost foarte spectaculos să încerce asta în acel moment". a spus Ancelotti.Manchester City s-a impus în partida de marţi prin golurile marcate de Kevin De Bruyne (2), Gabriel Jesus (11), Phil Foden (53) şi Bernardo Silva (74), în timp ce madrilenii au replicat prin Karim Beznema (33, 82 - penalty) şi Vinicius Junior (55). Meciul retur va avea loc pe 4 mai, în capitala Spaniei.