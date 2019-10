Antrenorul Edi Iordănescu a fost suspendat două etape, după eliminarea din meciul CFR Cluj - Gaz Metan

Edi Iordănescu a aflat decizia Comisiei de Disciplină după ce a fost eliminat la pauza meciului dintre CFR Cluj și Gaz Metan, din etapa a 11-a a Ligii 1. Antrenorul medieșenilor a fost suspendat două etape și amendat cu 4.500 de lei, anunță MEDIAFAX.

Și secundul lui Hagi, Cătălin Anghel, a fost suspendat. Acesta a fost eliminat tot la pauza meciului, Universitatea Craiova - Viitorul, și a primit aceeași sancțiune ca a lui Edi Iordănescu din partea Comisiei de Disciplină, două etape suspendare și o amendă de 4.500 de lei.

Citește și: Înregistrare EXPLOZIVĂ făcută de publică de unchiul Alexandrei Măceșanu: Dacă era moartă, șe știa CLAR .

Edi Iordănescu: "Este extrem de frustrant ce se întâmplă"

Edi Iordănescu nu a văzut de la marginea terenului și repriza a doua din înfrângerea echipei sale, Gaz Metan Mediaș, în fața celor de la CFR Cluj, scor 0-3. Tehnicianul în vârstă de 41 de ani a fost eliminat la pauza meciului de centralul Istvan Kovacs.

La finalul partidei, antrenorul medieșenilor a explicat ce s-a întâmplat și cum a luat atât cartonașul galben din prima repriză, cât și cum a ajuns să fie eliminat de central pe tunelul care duce spre vestiare.

"Este extrem de frustrant ce se întâmplă, pe mine nu m-ați auzit să vorbesc fără respect la ceea ce înseamnă arbitri din fotbalul din România. Eu mereu am zis că avem arbitri buni, că trebuie să îi susținem. Ce s-a întâmplat azi este sfidător, este josnic și este o formă de aroganță maximă. Și vă spun sub cuvânt de onoare, dacă se dovedește că eu mint, ies din fotbal. A fost un moment static, mingea era oprită, eu eram în picioare și am spus: „Haideți să jucăm. Ha să dăm drumul la joc”. A venit la mine, mi-a arătat cartonaș galben și a zis: „La următoarea pleci”. Unde să plec? Am zis: „Ce am greșit?”. Mi s-a repetat: „Pleci!”. Unde plec? Plec dacă așa se dorește. E vorba de puțin respect pentru că și noi muncim, cerem respect, așa cum și ei cer respect, și noi cerem respect.

Chiar în România toți antrenorii care ne tot învârtim suntem cei mai agresivi și periculoși din lumea asta? Pentru că în fotbalul din România antrenorii noștri sunt mai mult în tribună decât pe teren.

La pauză, am întrebat pe culoar, politicos: „Ce am greșit?”. Minimum de respect e să mi se dea o explicație scurtă, vreau să mi se spună ce am făcut. „Pleci din nou, nu mai intri pe teren în repriza a doua!”

Citește și: Gerald Butler, fostul iubit al Mădălinei Ghenea, o dă în judecată pe femeia care era să-l OMOARE

Eu vă întreb, ce am greșit? Am întrebat pentru ce am primit cartonașul galben? Ce s-a întâmplat azi a fost vânătoare. Merg, stau o etapă, două, trei, șapte în tribune, dar noi chiar nu reprezentăm nimic? Antrenez de 10 ani, am respectat echipele, nu am avut lipsă de respect față de presă, de jurnaliști, nu am făcut nimic deplasat.

Mi-aș dori să se dea o lege, să mi se explice ce am greșit, ce am făcut, îmi dai galben pentru ce? Pentru nimic!

Dacă antrenorii români sunt cei mai nenorociți, cei mai vagabonzi, probabil trebuie să aducem antrenori din străinătate", a spus Edi Iordănescu, la Digi Sport, la finalul partidei.