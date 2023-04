Antrenorul Jose Mourinho a primit o ofertă fabuloasă din Arabia Saudită (presă)

Portughezul Jose Mourinho, actualul antrenor al echipei de fotbal AS Roma, a primit o ofertă fabuloasă din Arabia Saudită, anunţă cotidianul Corriere dello Sport, potrivit Agerpres.

Conform publicaţiei italiene, arabii îi propun lui Mourinho un contract pe doi ani, în valoare totală de 120 de milioane de euro, pentru a antrena selecţionata saudită sau unul dintre cluburile Al-Nassr, la care evoluează compatriotul său Cristiano Ronaldo, şi Al-Ahli.

Corriere dello Sport adaugă că "The Special One" ar deveni cel mai bogat antrenor din istoria fotbalului dacă ar accepta această ofertă. În plus, el va avea la dispoziţie opţiunea de a renunţa la contract după un an ori de a-şi prelungi înţelegerea până la Cupa Mondială din 2026.

Sursa citată adaugă că antrenorul lusitan discută această posibilitate cu membrii staff-ului său tehnic, pentru care oferta saudiţilor le poate schimba viaţa pentru totdeauna.

Totuşi, prioritatea portughezului pare să fie aceea de a continua alături de AS Roma, unde are un contract valabil până în 2024, cu un salariu anual de peste şapte milioane de euro net.

În vârstă de 60 de ani, Jose Mourinho este singurul antrenor care a reuşit să câştige toate cele trei competiţii continentale intercluburi: Liga Campionilor, Europa League şi Europa Conference League.