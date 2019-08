Antrenorul lui Sepsi Sf. Gheorghe, Robert Ilyes, după meciul cu U. Craiova: 'Am avut noroc și am câștigat'

Antrenorul lui Sepsi Sf. Gheorghe, Robert Ilyes (45 de ani) a declarat, duminică, după victoria obținută de echipa sa, în fața Craiovei, cu scorul de 1-0, că deși a câștigat partida, este conștient că a avut noroc și că lotul Craiovei era obosit după meciurile din Europa League și din Liga 1, potrivit Mediafax.

”Știam că vin după atâtea meciuri grele. Știam că nu poate ține ritmul. Nu este ușor să joci din 3 în 3 zile. Am vorbit și cu cei de la Craiova. Când joci din 3 în 3 zile nu poți fi pregătit tot timpul. Noi am avut noroc și am câștigat după o luptă fantastică”, a declarat Robert Ilyes, pentru DigiSport.

În următoarea etapă a Ligii 1, Sepsi Sf. Gheorghe va evolua împotriva lui CFR Cluj.