Antrenorul Thomas Tuchel a lăudat spiritul de luptă al jucătorilor de la Chelsea în meciul cu FC Porto

Antrenorul echipei engleze de fotbal Chelsea Londra, Thomas Tuchel, a admis că formaţia sa nu a jucat un fotbal spectaculos în meciul retur cu FC Porto (0-1), disputat marţi în sferturile Ligii Campionilor, dar a lăudat spiritul de luptă al jucătorilor săi care au reuşit să se califice în semifinalele competiţiei cu scorul general de 2-1, transmit agenţiile internaţionale de presă, potrivit Agerpres.

Chelsea, la adăpostul victoriei cu 2-0 din prima manşă, a preferat să anihileze tentativele de atac ale adversarilor, care au reuşit un gol spectaculos prin iranianul Mehdi Taremi, din foarfecă (90+4), dar nu au mai avut timp să schimbe soarta calificării.

''Am acceptat să facem ceea ce trebuia făcut. O componentă a performanţei este să nu laşi cealaltă echipă să-şi facă jocul şi asta am reuşit. Până la şutul norocos din ultimul minut nu le-am oferit nicio şansă. A fost o luptă foarte dură, poate că nu a fost un meci atât de frumos de văzut la televizor, dar ce am văzut de pe marginea terenului a fost un meci intens, foarte rapid'', a spus Tuchel, după, joc, la BT Sport.

Tehnicianul a avut cuvinte frumoase despre Porto, adversara din sferturi: ''Este foarte dificil să joci contra lor şi să scapi de presiunea lor. Este o echipă care atacă de o manieră foarte fluidă şi foarte agresivă. Îşi schimbă poziţiile tot timpul, urcă din spate, se dublează, aşa că trebuia să ne adaptăm la mişcările lor. Noi am jucat defensiv, dar şi ofensiv. Dar după un început intens, jocul nostru a crescut minut după minut. Cred că ne-am apărat foarte bine şi nu meritam să primim gol. Şi am avut ocazii mai bune. Băieţii s-au agăţat pe final, dar am meritat să batem Porto după 180 minute dificile''.

Chelsea o va înfrunta în semifinalele Ligii Campionilor pe învingătoarea din sfertul FC Liverpool - Real Madrid (1-3 în tur). Este prima semifinală a londonezilor în Liga Campionilor după 2014.