Antrenorul U Cluj, Ioan Ovidiu Sabău: 'E cea mai urâtă seară din cariera mea de antrenor!'

Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul echipei Universitatea Cluj, consideră că este cea mai neagră seară din cariera sa de tehnician. U Cluj a pierdut vineri seara, scor 0-5, meciul de la Craiova, cu FCU.

„Am fost de nerecunoscut. Am avut două jocuri foarte bune, cu Voluntari şi Rapid, dar azi am fost de nerecunoscut. Nu poţi să te prezinţi atât de slab! Trebuie făcută o analiză profundă şi trebuie văzut unde am greşit, în primul rând unde am greşit eu. Nu am avut curaj să jucăm, am fost timoraţi, timizi. Nu asta este echipa pe care eu o cunosc şi pe care am antrenat-o. Craiova are o echipă foarte bună, au fost mult mai buni decât noi, iar noi foarte slabi. E cea mai urâtă seară din cariera mea de antrenor!”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, transmite NEWS.RO.

Echipa FCU Craiova a învins vineri, pe teren propriu, scor 5-0, formaţia Universitatea Cluj, în etapa a 24-a din Superliga.