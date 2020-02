Antropolog INML, dezvăluiri terifiante despre cazul Caracal: 'Niciun dinte nu era întreg'

Antropologul Mariana Roşu de la INML a declarat, la Marius Tucă Show, că în butoiul din curtea lui Gheorghe Dincă au fost identificați mai mulți dinți, însă niciunul nu era întreg, ci fragmentați. Însă toate fragmentele dentare proveneau de la o singură persoană, expertiza indicând-o pe Alexandra, transmite Mediafax.

„Erau 21 de elemente dentare. Nici dinte nu era întreg. Unii erau constituiți numai din rădăcini, alții aveau și un pic de coroană. Deci nu era niciun dinte complet, dar au putut și identificați și ce tip de dinți, adică erau 3 elemente care aparțineau incisivilor, alte 4 care aparțineau molarilor. Și aceste probe au fost utile pentru că nu am găsit probe în plus. Deci un om are 8 incisivi, 4 sus și 4 jos, dacă am fi găsit 9 sau 10 atunci puteai spune că mai era o persoană. Aici nu am găsit”, a declarat, la Marius Tucă Show, antropologul.

În urma expertizei genetice, s-a constatat că dinții conțin ADN-ul Alexandrei Măceșanu.

Mariana Roșu a mai explicat că specialiștii din cadrul INML care au efectuat analizele pe rămășițele osoase găsite în curtea lui Gheorghe Dincă, au respectat întocmai protocoalele.

„Noi am fost verificați și de Corpul de Control al Ministerului Sănătății unde s-a făcut o plângere din partea aparținătorilor și am fost verificați la sânge dacă s-au respectat procedurile și timpii. Evident că totul a fost în regulă. Ne-ați întrebat de timp. Nu există un timp limită sau un timp standard în această expertiză. Practic, ea durează până când ajungi la niște concluzii astfel încât să răspunzi obiectivelor organelor de anchetă. Adică o expertiză poate să dureze mai mult, dacă oasele sunt degradate, trebuie să le reconstitui, că sunt ca un puzzle uneori”, a declarat specialistul.