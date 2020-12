Anul acesta a fost al start-up-urilor din zona de wellbeing (starea de bine a angajaţilor, n.r.), foarte multe companii au atras finanţări, iar pe plan local fondurile de investiţii sunt în căutarea unor astfel de afaceri, a afirmat, joi, într-o videoconferinţă de specialitate, Silviu Stratulat, managing partner în cadrul unei case de avocatură, potrivit Agerpres.

"Anul trecut, alături de un consultant din Marea Britanie, aveam un program gândit astfel încât să se aplice pe perioada primăverii şi verii. Din păcate, nu am mai ajuns să-l implementăm. Acesta presupunea activităţi în comun. Noi am apelat şi vom apela în continuare atât la profesionişti în zona de wellbeing, cât şi la platforme gândite tot de profesionişti, dar care nu presupun neapărat o interacţiune fizică sau chiar şi virtuală cu aceste persoane care cunosc foarte bine zona. Anul acesta a fost anul start-up-urilor din zona de wellbeing şi sunt foarte, foarte multe companii care au atras finanţări deosebite şi au avut o creştere deosebită în zona asta. S-au creat foarte multe platforme de antrenamente personale acasă, platforme video care au facilitat sau care îşi propun să faciliteze dialogul în situaţii de stres dintre un profesionist care poate să fie un terapeut, psiholog şi pacientul sau clientul care are nevoie de consiliere", a susţinut reprezentantul Casei de avocatură Stratulat Albulescu.

Acesta a adăugat că fondurile de investiţii sunt în căutarea unor start-up-uri pe zona de wellbeing, la nivel local, însă acestea sunt destul de rare.

"Conceptul de coaching există de foarte mult timp şi este unul complex, pentru că ar trebui să acopere atât zona profesională, cât şi zona personală (...) Coaching-ul punctual nu poate să fie transformat într-un business, ci cred că trebuie să existe o conexiune personală între "antrenor" şi persoana care devine ucenic, cumva. Cu toate acestea, există şi platforme de wellbeing în care se tratează probleme de genul "Eu şi motivaţiile mele", chestiuni de prevenţie, nutriţie, sport. Pe plan local am văzut deja, încă de anul trecut, o tendinţă, un interes sporit din partea investitorilor în zona de wellbeing, de telemedicină, care sunt cumva asociate, chiar dacă nu fac parte din acelaşi segment. Fondurile de investiţii sunt în căutarea unor start-up-uri pe zona de wellbeing, dar ele sunt destul de rare. Au apărut multe, dar sunt în continuare o raritate cele care oferă cu adevărat programe corecte, care aduc un echilibru. Mai multe iniţiative în zona asta nu ar strica", a spus avocatul.

Un raport HR Barometru, publicat recent de PwC România, arăta că trei sferturi dintre companiile care activează pe piaţa locală cred că implicarea angajaţilor a rămas constantă, însă tot mai multe organizaţii sunt îngrijorate de evoluţia stării de spirit a acestora pe măsură ce situaţia sanitară evoluează negativ, iar izolarea aferentă continuă pe o perioadă mai lungă.

"Starea de bine a angajaţilor (well-being) este esenţială pentru productivitate şi, cum mulţi oameni se luptă în această perioadă cu teama şi anxietatea, este important ca organizaţiile să investească din ce în ce mai mult în resurse şi beneficii care să-i ajute să creeze un echilibru pentru sănătatea lor", spune Oana Munteanu, senior manager People & Organisation, PwC România.

Segmentul de wellbeing pentru angajaţi se traduce în starea de bine fizică şi mentală la locul de muncă, la aceasta contribuind o serie de factori, precum: lumina naturală, temperatura potrivită, scaun de birou ergonomic, scaun de masaj, abonament la servicii medicale, abonament la sala de fitness, spaţii de relaxare, responsabilităţi clare, program flexibil, munca de acasă şi siguranţa locului de muncă.

Ziarul Financiar a organizat, joi, o nouă ediţie a videoconferinţei ZF IT Generation 2020, cu tema "Ce soluţii au start-up-urile tech de wellbeing şi sănătate pentru stresul provocat în companii de lucrul forţat de acasă?".