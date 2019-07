Anul tandemurilor sau Jocul Prezidentialelor (ANALIZĂ)

O postare recentă a vedetei PNL, Rareș Bogdan, dezminte categoric un eventual conflict între el și președintele Klaus Iohannis, așa cum se pare că în mod deliberat a fost lansat pe surse media un “zvon”.

Fără să dea nume, Rareș Bogdan chiar indică lansatorii dezinformării, menționând consilierii si camarila unui președinte de partid. Ce președinte de partid din România ar fi interesat de stricarea relațiilor dintre Rareș Bogdan și Klaus Iohannis?

Deloc surprinzător, singurii afectați de realitatea relației apropiate dintre Bogdan și Iohannis sunt tocmai apropiații președintelui PNL, Ludovic Orban.

După ce a încercat sufocarea politică a lui Rareș Bogdan, întâi în campanie, prin "lipirea" zilnică de el, apoi prin diferite gesturi ostile ce au culminat cu neinvitarea la Cotroceni și blocarea preluării organizației București, șeful din Modrogan își ia deja măsuri de precauție pentru toamna electorală, o toamnă care anunță tandemuri pentru prezidențiale.

Cum alianța USR - PLUS va avea propriul candidat la prezidențiale, și cum PSD deja face discuții pentru o "stângă unită", singura varianta pentru Șeful Statului va fi tandemul cu președintele PNL.

După cum ne arată istoria electorală prezidențială, indiferent ce scoruri au fost in turul 1, în turul 2 se joacă, practic, de la 0, în funcție de puterea de a genera clivaj a fiecărui candidat, spre a capacita astfel adversarii adversarilor.

Cu excepția cazurilor Iliescu vs Vadim si Iohannis vs Ponta, alegerile prezidențiale s-au câștigat la diferențe mici de voturi. Cum antiteza aproape mistică rău vs bine, întruchipată pe scena publică de PSD vs anti-PSD, este putin probabila in turul doi, Klaus Iohannis va trebui să mizeze și pe potențialul de negociere al partidului care îl va susține, adică PNL.

Situație destul de ingrată, judecând după eșecurile pe linie ale moțiunilor de cenzură inițiate de Ludovic Orban.

Mai grav, Iohannis este "legat de mâini", Orban fiind "alesul" oficial al partidului pentru funcția de premier.

Iar în acest scenariu, în care vom avea o cursă a tandemurilor, rolul partenerului de tandem (premierul propus) nu este doar decorativ, el trebuind sa aducă un plus de capital electoral din zonele pe care prezidențiabilul nu le poate accesa.

Premierul propus trebuie să acționeze ca vector secundar de imagine, ca "enforcer" tehnic și de prestigiu. Ori, în atare condiții, Klaus Iohannis va defila cu un Ludovic Orban aflat în proximitatea lui Liviu Dragnea ca încredere publică, de pe o potențială poziție (de formator și negociator al viitorului guvern) pe care nimeni nu i-o întrevede cu realism. Sigur, și propunerile de Cabinet vehiculate în media au discreditat numele lui Orban de a propune o lista serioasă a unui guvern de dreapta.

Iată de ce s-au întețit vocile care văd un tandemul natural al PNL, format din Klaus Iohannis și Rareș Bogdan.

Bogdan nu este perfect, dar e un personaj politic proaspăt și cu o credibilitate consistentă conform ultimelor sondaje (CURS îl dă la triplul scorului liderului PNL).

Iar istoria recentă joacă în favoarea sa: cum a demonstrat deja în campania pentru europarlamentare, are capacitatea de a genera emoție pozitivă. Deși inedit în apariție și discurs, abordările directe au adus mulți români la urne alături de PNL.

Dacă "Neamtul" este tăcut, serios și meditativ, un președinte-simbol, Rareș este vocal, intempestiv și ofensiv, completând ideal un eventual tandem.

Deși echipa aceasta a câștigat deja pe 26 mai, cu un scor fulminant, consilierii lui Ludovic Orban despre care vorbea Rareș Bogdan nu pot admite că fără acest tandem, PNL ar fi rămas captiv într-un interval limitat, din care nu puteau evada cu un Ludovic Orban șters si anacronic.

Iar cum bătălia finală în turul doi se dă întotdeauna pentru marile orașe si Diaspora, e firesc ca Ludovic Orban și acoliții săi să lupte pentru conservarea puterii în PNL.

Iată cartea pe are o va avea de jucat Klaus Iohannis: își va securiza al doilea mandat, mergând pe mâna lui Rareș Bogdan, sau va defila braț la braț cu Ludovic Orban?

Va confirma zvonurile că zilele lui Ludovic Orban și ale apropiaților lui sunt numărate sau va risca totul pe mâna celui care a obținut 8% la localele din București în 2008, dar sub conducerea celui care PNL a obținut un scor foarte bun la nivel național (dar extrem de slab în Capitală).