ANULAREA Electric Castle aduce PIERDERI NEAȘTEPTATE: Cu banii ăștia ne-am făcut tot

Anularea marilor festivaluri din România aduce și pierderi neașteptate. Afectați de pierderi nu sunt numai organizatorii, ci și oamenii din locațiile în care aveau loc marile festivaluri. Electric Castle era ca o mană cerească pentru localitatea Bonţida. Încă de la prima ediţie, din 2013, localnicii au început să câştige din cazări şi s-au dezvoltat. În doar patru zile de festival o familie din Bonţida câştiga şi 10.000 de lei, conform Mediafax.

Anul acesta doar ploaia mai poate să le amintească de Electric, localnicilor din Bonţida. Festivalul a fost anulat şi pentru prima dată în ultimii ani, casele şi curţile oamenilor nu se vor mai umple de tineri dornici de petrecere. Pierderile sunt uriaşe şi nu doar pentru organizatori. În Bonţida localnicii au cel mai mult de suferit.

Doamna Margareta găzduia zeci de tineri în curtea ei şi din banii pe care i-a câştigat şi-a făcut casa ca nouă.

„Am avut şi peste 50 acum vreo doi ani. Am făcut o baie aici şi o baie în partea cealaltă pentru ei. Păcat pentru ei şi pentru noi că pierdem. Păi în jur la 10.000 de lei cam aşa. Cu asta ne-am mai făcut câte ceva. Casa a fost foarte veche. Prima dată am renovat-o pe dinăuntru, acum pe dinafară. Banii de anul trecut i-am pus deoparte şi acum în vară vrem să ne facem acoperişul. Numai cu banii de la festival am făcut tot", spune Margareta Daboş, o localnică afectată direct de anularea festivalului.

„O să fie pierderi foarte mari, dar o să recuperăm la anul. S-a ridicat mult, foarte mult localitatea. Uitaţi-vă numai, case noi! Tot timpul se construieşte.", afirmă şi Monica Precub, o altă ”gazdă”.

„Cam 18 cazam în casă. Da, am schimbat mobila, paturi cu etaj. Ne distram cu ei împreună. Acum ne va lipsi.", recunoaşte şi Ştefan Doţi.

„Suntem trişti pentru că e o muncă foarte mare pe care o depunem în fiecare an. Urmează să anunţăm în curând line-up-ul pentru 2021.", a declarat Andi Vanca, director de comunicare Electric Castle.