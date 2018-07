Anunț de la DNA: E vizată TOATĂ CONDUCEREA unei importante instituții publice

Directorul executiv al Serviciului Public de Impozite şi Taxe Constanţa, directorul adjunct al instituţiei şi directorul de Resurse Umane al serviciului au fost trimişi în judecată de procurorii DNA, pentru mai multe infracţiuni, printre care abuz în serviciu, fals intelectual, delapidare sau complicitate la delapidare. Ei sunt acuzaţi că au încheiat contracte cu o asociaţie pentru organizarea unor seminarii de formare profesională, serviciile nefiind însă prestate. Prejudiciul este estimat la 36.000 de lei.

Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii Serviciului Teritorial Constanţa au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a Virginiei Uzun, la data faptelor director executiv al Serviciului Public de Impozite şi Taxe Locale (S.P.I.T.) al municipiului Constanţa, pentru abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, fals intelectual în formă continuată, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată complicitate la delapidare, a Cameliei Aurelia Trentea Tatu, director executiv adjunct în cadrul Serviciului Public de Impozite şi Taxe Locale al municipiului Constanţa, pentru fals intelectual în formă continuată, complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată şi complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

În acelaşi dosar au mai fost trimişi în judecată Ghiulendan Raşid, şef al compartimentului Resurse Umane din cadrul Serviciului Public de Impozite şi Taxe Locale al municipiului Constanţa, pentru fals intelectual în formă continuată, complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată şi a lui Bogdan-Andrei Coronea, preşedinte al unei asociaţiei, pentru săvârşirea infracţiunilor de: fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, delapidare.

Anchetatorii au stabilit că în perioada noiembrie – decembrie 2017, Virginia Uzun a îndeplinit cu încălcarea legii acte ce ţin de atribuţiile de serviciu în legătură cu derularea ilegală şi fictivă a două contracte încheiate între Serviciul Public de Impozite şi Taxe (S.P.I.T.) Constanţa, în calitate de achizitor, şi asociaţia reprezentată de Bogdan Coronea, în calitate de prestator, ce aveau ca obiect organizarea de seminarii de formare profesională pentru angajaţii instituţiei publice.

“Serviciile respective, care nu au fost prestate în fapt, au fost contractate şi plătite ilegal de către S.P.I.T. Constanţa, în condiţiile în care asociaţia reprezentată de inculpatul Coronea Bogdan nu era autorizată să organizeze cursuri de formare profesională. Aceste aspecte au condus la efectuarea unor plăţi ilegale în valoare totală de 36.000 lei, ce constituie un prejudiciu pentru Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa şi totodată un folos necuvenit pentru asociaţia a serviciilor respective”, se arată în comunicat.

Efectuarea plăţilor ilegale a fost posibilă cu ajutorul dat de Bogdan-Andrei Coronea care a facturat prestarea unor servicii de formare profesională fictive, precum şi de Carmen Aurelia Trentea Tatu şi Ghiulendan Raşid care, au semnat contractele şi au ordonanţat la plată cursurile respective.

În acelaşi context, Bogdan-Andrei Coronea a emis, în calitate de preşedinte al asociaţiei, certificate de participare false, pentru un număr de 30 de persoane (inclusiv pentru Virginia Uzun, Ghiulendan Raşid şi Carmen Aurelia Trentea Tatu).

În perioada derulării primului contract de formare profesională, din noiembrie 2017, inculpatul Coronea Bogdan-Andrei a remis inculpatei Uzun Virginia un card bancar aferent contului curent al asociaţiei pe care o conducea, pentru ca aceasta din urmă să extragă şi să folosească pentru sine diverse sume de bani, care au totalizat 9.500 lei, a mai precizat sursa citată.

Până în acest moment, Consiliul Local Constanţa nu a comunicat dacă se constituie parte civilă în cauză. În acest caz a fost dispusă poprirea asiguratorie asupra conturilor bancare deţinute de cele patru persoane.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanţa.