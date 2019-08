Anunț ȘOC în televiziune: Simona Gherghe renunță la emisiunea 'Acces Direct'

Simona Gherghe a făcut un anunț care i-a pus pe gânduri pe fanii săi. Ea le-a transmis că renunță la emisiunea ”Acces direct”, după 9 ani, dar a precizat că nu pleacă din televiziune și va prelua un alt proiect în cadrul Antena 1.

”Dragii mei prieteni, misiunea mea la Acces Direct s-a incheiat. Decizia imi apartine in totalitate si vine dupa multe nopti de nesomn. Am intrat intr-o alta etapa a vietii mele si simt nevoia unei schimbari. Au fost 9 ani plini, cu bune si cu rele, in care am invatat multe. Despre lume, despre viata, despre mine”, a scris Simona pe Facebook.

Ea precizează că emisiunea va merge mai departe și menționează că nu va renunța la televiziune. „Ne vorm revedea în curând, la Antena 1”, a spus ea în finalul postării.