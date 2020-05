Anunț șoc: Carantina obligatorie tuturor celor sositi in Marea Britanie!

Guvernul de la Londra are in vedere introducerea unei carantine obligatorii de 14 zile pentru toii cei care sosesc in Regatul Unit din strainatate, informeaza sambata presa britanica. Toti pasagerii care intra in tara pe cale aeriana, maritima sau feroviara, cu exceptia celor care vin din Irlanda, ar urma sa fie pusi in carantina/ autoizolare la domiciliu/ resedinta declarata, iar ulterior sa se faca verificari la adresele respective.

Conform BBC, carantina este prevazută de la sfarsitul lunii mai. Radioteleviziunea a anuntat in premiera stirea sambata dimineata, citand surse guvernamentale si din Airlines UK, Organizatia Nationala a Transportatorilor Aerieni.

Premierul Boris Johnson este asteptat duminica sa anunte daca se relaxeaza restrictiile de circulatie impuse incepand cu data de 23 martie in Regatul Unit. AFP apreciaza ca interdictiile nu vor fi ridicate decat intr-o masura foarte limitata, citand in acest sens declaratia de vineri a ministrului mediului, George Eustice, care a avertizat ca "nu vor fi schimbari spectaculoase de la o zi la alta".

Cu peste 31.000 de morti, Regatul Unit are cel mai grav bilant al epidemiei de COVID-19 din Europa, iar la nivel mondial cifrele sunt mai mari doar in Statele Unite.

--

Speranta Anghel