APĂ LA MOARĂ pentru conspiraționiști: Bill Gates anunță motive de optimism pentru 2022

2021 a fost un an incredibil de greu pentru mulți oameni, inclusiv pentru mine, dar sper că 2022 va fi mai bun.

Când Paul și cu mine am început Microsoft, aveam viziunea că computerele personale vor juca într-o zi un rol semnificativ în viața oamenilor. Dar nu cred că niciunul dintre noi a prevăzut vreodată un viitor în care să fie singura ta legătură cu lumea. La fel ca mulți oameni, au fost zile întregi anul acesta când singura interacțiune umană pe care am avut-o a fost prin intermediul unui ecran, scrie Black News.ro.

Rezultatul a fost cel mai neobișnuit și mai dificil an din viața mea. (Bănuiesc că mulți dintre cei care citesc asta ar putea spune același lucru.) 2020 a avut o scurtă perioadă de relativă normalitate înainte ca COVID-19 să schimbe totul. În 2021, pandemia ne-a dominat viețile încă din prima zi. Cu toții a trebuit să ne adaptăm la o „nouă normalitate”, deși ceea ce arată este diferit pentru fiecare persoană. Pentru mine, rezultatul a fost un an petrecut mai ales online.

Am avut perioade de timp fără nicio interacțiune socială față în față. Dacă aș face o pauză între întâlniri, m-aș plimba prin curtea mea doar pentru a vedea ceva diferit. După muncă, jucam bridge cu prietenii online sau petreceam cu ei prin chat video. Odată ce m-am vaccinat, am început să am niște mici întâlniri în persoană, dar viața mea socială este încă mult mai digitală decât era înainte.

A fost o experiență ciudată și dezorientatoare. Lumea mea personală nu s-a simțit niciodată mai mică decât a fost în ultimele douăsprezece luni.

În același timp, anul acesta a fost un memento că lumea noastră este mai conectată ca niciodată. 2021 a fost plin de evenimente monumentale cu repercusiuni globale, inclusiv evenimente meteorologice extreme, efectele permanente ale pandemiei și retragerea Americii din Afganistan. De fiecare dată când te uitai la știri, ți se amintea cât de semnificativ te-ar putea afecta acasă ceva ce se întâmplă în cealaltă parte a lumii. (Doar uitați-vă la modul în care o navă de containere blocată în Canalul Suez timp de o săptămână a cauzat întârzieri de transport în întreaga lume.) Niciodată nu a fost mai clar că abordarea problemelor mari necesită ca oamenii să lucreze împreună dincolo de frontiere și sectoare.

Colaborarea a fost o temă constantă în munca mea în acest an. Fundația continuă să ocupe cea mai mare parte a timpului meu și sunt uluit de progresul uimitor realizat de echipa noastră și de partenerii noștri în 2021. În majoritatea săptămânilor, avem o întâlnire virtuală cu toți cei care lucrează la răspunsul nostru la COVID. Fiecare întâlnire se concentrează pe un subiect diferit, cum ar fi modelarea bolii sau distribuția vaccinurilor. Este inspirant să auzi cum grupurile lucrează împreună pentru a găsi soluții.

Deși COVID-19 a avut un accent uriaș, fundația continuă să facă progrese în alte domenii. Programul nostru din SUA lucrează cu parteneri pentru a ajuta studenții și profesorii să navigheze în noua lume ciudată a educației din era pandemiei, iar colegii mei care lucrează la egalitatea de gen luptă pentru o redresare globală mai echitabilă. Echipele globale de sănătate și dezvoltare au găsit modalități creative de a proteja progresele cu privire la boli precum poliomielita, TB și HIV și de a continua progresul în reducerea mortalității infantile. (Raportul Goalkeepers din acest an subliniază modul în care pandemia nu ne-a dat înapoi atât de grav pe cât ne-am speriat)

Unul dintre cele mai interesante lucruri care s-au întâmplat a fost aprobarea de către OMS a primului vaccin împotriva malariei. Malaria ucide aproape 650.000 de oameni în fiecare an – mai mult de jumătate dintre ei copii sub cinci ani – și rămâne una dintre principalele cauze de deces în țările cu venituri mici. Am finanțat dezvoltarea clinică în stadiu avansat a vaccinului între 2001 și 2015 și continuăm să sprijinim cercetarea privind modul de optimizare a eficacității acestuia. Acest nou vaccin ne oferă informații despre cum să dezvoltăm vaccinuri de a doua generație și instrumente preventive care pot fi utilizate la toate vârstele, sunt chiar mai eficiente și ne pot ajuta să atingem obiectivul eradicării.

„Unul dintre cele mai interesante lucruri care s-au întâmplat a fost aprobarea de către OMS a primului vaccin împotriva malariei”.

De asemenea, anul acesta a început un nou capitol în munca mea în domeniul climei. Am lansat cartea mea ‘Cum să eviţi un dezastru climatic’ și am lansat programele Breakthrough Energy Catalyst și Fellows pentru a sprijini finanțarea, producerea și cumpărarea de noi tehnologii cu energie curată. Motivul pentru care m-am simțit suficient de încrezător pentru a ne extinde eforturile atât de semnificativ a fost progresul incredibil pe care l-am văzut de la Breakthrough Energy Ventures, unde susținem acum peste 70 de companii uimitoare.

Lucrez de mult timp la probleme legate de climă și energie, dar zona a devenit o parte mai mare a atenției mele în ultimele douăsprezece luni. De asemenea, mi-am găsit timp să lucrez la unele domenii care nu sunt fundamente și care nu sunt legate de climă, cum ar fi cercetarea Alzheimer și extinderea resurselor educaționale gratuite pentru profesori.

Chiar dacă cred că lucrurile la care am lucrat sunt de departe cea mai interesantă parte a anului meu, știu că mulți oameni sunt curioși despre un subiect mai aproape de casă: divorțul meu. Melinda și cu mine continuăm să conducem fundația noastră împreună și am găsit un nou ritm de lucru bun, dar nu pot nega că a fost un an de mare tristețe personală pentru mine. Adaptarea la schimbare nu este niciodată ușoară, indiferent ce este. Am fost impresionat de cât de rezistenti au fost cei dragi, în special copiii mei, în această perioadă dificilă.

Familia mea a experimentat și o mulțime de schimbări dincolo de ceea ce probabil ați văzut în știri. Fiica mea cea mai mare, Jenn, s-a căsătorit în această toamnă, iar nunta ei a fost punctul culminant al anului meu. Cea mai mică fiică a noastră, Phoebe, a absolvit liceul și a plecat la facultate. Deoarece fiul meu Rory este și el plecat la școală, asta înseamnă că sunt oficial singur într-un cuib gol. Casa este mult mai liniștită, fără o grămadă de adolescenți în jur. Mi-e dor să-i am acasă, chiar dacă este mai ușor să te concentrezi pe citirea unei cărți sau să-ţi faci treaba mai bine în aceste zile.

2021 a fost un an de tranziții mari pentru mine, dar nu a schimbat munca pe care-mi place să o fac. Când se apropie de sfârșit, am vrut să mă așez și să scriu despre patru lucruri care sunt de vârf în 2022: cele mai recente progrese către încheierea pandemiei de COVID-19, de ce scăderea încrederii în instituții ar putea fi cel mai mare obstacol în calea noastră. În felul acesta, ce ne poate învăța conversația privind schimbările climatice despre progresul și modul în care digitalizarea rapidă provocată de pandemie ne va modela viitorul.

De ce sper că sfârșitul pandemiei de COVID-19 este în sfârșit la vedere

În postarea mea anterioară de sfârșit de an, am scris că am crezut că vom putea să ne uităm în urmă și să spunem că 2021 a fost o îmbunătățire față de 2020. Deși cred că acest lucru este adevărat în anumite privințe, miliarde de oameni au fost vaccinați împotriva COVID-19, iar lumea este oarecum mai aproape de normal – îmbunătățirea nu a fost atât de dramatică pe cât am sperat. Mai mulți oameni au murit din cauza COVID în 2021 decât în ​​2020. Dacă ești unul dintre milioanele de oameni care au pierdut o persoană dragă din cauza virusului în ultimele douăsprezece luni, cu siguranță nu crezi că anul acesta a fost mai bun decât ultimul.

Din cauza variantei Delta și a provocărilor legate de adoptarea vaccinului, nu suntem atât de aproape de sfârșitul pandemiei pe cât am sperat până acum. Nu am prevăzut că va apărea o variantă atât de transmisibilă și am subestimat cât de greu ar fi să convingi oamenii să se vaccineze și să continue să folosească măști.

Sper, totuși, că finalul este în sfârșit la vedere. Ar putea fi o prostie să facem o altă predicție, dar cred că faza acută a pandemiei se va încheia în 2022.

Nu există nicio îndoială că varianta Omicron este îngrijorătoare. Cercetătorii, inclusiv o rețea numită GIISER, care este susținută de fundația noastră, lucrează urgent pentru a afla mai multe despre aceasta și în curând vom avea multe mai multe informații (cum ar fi cât de bine vă protejează vaccinurile sau infecțiile anterioare împotriva acesteia). Dar iată ce știm: lumea este mai pregătită să abordeze variantele potențial rele decât în ​​orice alt moment al pandemiei de până acum. Am prins această variantă mai devreme decât am descoperit Delta, deoarece Africa de Sud a investit masiv în capacitățile de secvențiere genomică și suntem într-o poziție mult mai bună pentru a crea vaccinuri actualizate dacă sunt necesare.

Este problematic de fiecare dată când apare o nouă variantă de îngrijorare, dar încă am speranța că, la un moment dat, anul viitor, COVID-19 va deveni o boală endemică în majoritatea locurilor. Deși în prezent este de aproximativ 10 ori mai letal decât gripa, vaccinurile și antiviralele ar putea reduce acest număr la jumătate sau mai mult. Comunitățile vor vedea în continuare focare ocazionale, dar vor fi disponibile noi medicamente care ar putea avea grijă de majoritatea cazurilor, iar spitalele se vor putea ocupa de restul. Nivelul dumneavoastră de risc individual va fi suficient de scăzut încât nu va trebui să îl luați în considerare atât de mult în luarea deciziilor. Nu va fi primordial atunci când decideți dacă să lucrați de la birou sau să vă lăsați copiii să meargă la meciul lor de fotbal sau să vizionați un film la cinema. Peste câțiva ani, speranța mea este că singurul moment în care va trebui să vă gândiți cu adevărat la virus este atunci când vă faceți vaccinul comun împotriva COVID-19 și gripă în fiecare toamnă.

Acum că începem să ne îndreptăm spre sfârșitul acestei pandemii, am petrecut mult timp gândindu-mă la ce a mers bine și ce a mers prost în ultimii doi ani. Putem învăța lecții importante din răspunsul mondial la COVID-19, care ne vor face să fim mai bine pregătiți data viitoare.

Chiar dacă pandemia a durat mai mult decât se anticipa, multe au mers bine. Pentru început, progresul pe care l-am făcut în privința vaccinurilor este remarcabil. Lumea nu a creat și distribuit niciodată un vaccin pentru o boală mai repede decât a făcut-o pentru COVID-19. Faptul că am avut unul – să nu mai vorbim de mai multe! – vaccinuri în primul an de pandemie este miraculos. Acest succes este un tribut adus câți candidați avea lumea în curs. Dezvoltarea vaccinurilor se bazează pe puțin noroc și ne-am acoperit pariurile încercând atât de multe abordări diferite.

Cred că vaccinurile ARNm vor fi văzute în cele din urmă ca fiind cea mai importantă descoperire a pandemiei. Demonstrarea faptului că ARNm funcționează ca o platformă de vaccin a fost un schimbător masiv de joc – nu doar pentru această pandemie, ci și pentru următoarea. Acum că ARNm este bine stabilit, vom putea dezvolta vaccinuri sigure și eficiente foarte rapid în viitor.

De asemenea, am învățat multe despre intervențiile non-farmaceutice (sau NPI) care vor informa răspunsul la boală în viitor. NPI-urile includ lucruri precum mandate de mască, proceduri de carantină și restricții de călătorie. Ultimii doi ani ne-au oferit ocazia să vedem cât de eficiente sunt diferitele strategii împotriva unei boli respiratorii precum COVID. Data viitoare, lumea va fi pregătită să implementeze instrumente ieftine și ușoare, cum ar fi măștile, mult mai rapid, iar guvernele vor avea o mai bună înțelegere a când și cum să implementeze strategii mai împovărătoare, cum ar fi blocarea.

Deși oprirea unei pandemii este ceva care cade în cele din urmă asupra sistemelor și guvernelor, ultimii doi ani ne-au arătat că indivizii pot avea un impact real. Am văzut oameni incredibili din întreaga lume care fac o muncă eroică pentru a-și proteja comunitățile – de la profesori care și-au făcut timp să lase materialele de clasă la ușile elevilor până la lucrătorii din domeniul sănătății care mergeau din casă în casă asigurându-se că toată lumea are ocazia să se vaccineze. Am scris o postare separată care descrie câțiva dintre acești eroi de pe continentul african. Puteți citi despre ele aici.

Un domeniu care a fost un amalgam mixt este cel terapeutic. Până în ultimele două luni, am fost dezamăgit de lipsa de progres pe care le-am făcut în ceea ce privește tratamentul. Remdesivir este scump și pur și simplu nu a avut un efect atât de mare. Dexametazona este mai ieftină și a ajutat puțin, dar nu suficient pentru a face o zdruncinare uriașă în oprirea precoce a bolii. Anticorpii monoclonali – despre care am fost destul de optimist la un moment dat – au fost prea complicati din punct de vedere logistic pentru a ieși și a salva atât de mulți oameni la începutul pandemiei și nu au fost foarte eficienți împotriva variantelor.

Motivul pentru care acum mă simt mult mai bine în ceea ce privește terapia sunt știrile recente despre două noi medicamente antivirale. Acestea sunt medicamentele de care aveam nevoie în 2020. Unul dintre ele – un medicament numit molnupiravir de la Merck – tocmai a primit sigiliul de aprobare de la FDA pentru persoanele cu risc ridicat săptămâna trecută. Reduce semnificativ șansele de a fi spitalizat sau de a muri din cauza COVID-19 (deși nu atât de mult pe cât am sperat inițial), este relativ ieftin de făcut și este un medicament oral ușor de distribuit.

La începutul acestui an, înainte să știm că medicamentul funcționează, fundația a susținut un efort de a eficientiza procesul de producere a molnupiravirului pentru a reduce costurile. Merck permite producătorilor de generice să facă această formulă simplificată, ceea ce va face medicamentul accesibil mult mai multor oameni. De asemenea, recent am alocat 120 de milioane de dolari pentru a ne asigura că medicamentul este disponibil în țările cu venituri mai mici, unde va salva o mulțime de vieți. Mi-aș fi dorit doar să fi venit mai devreme.

Zona pe care o văd cea mai mare dezamăgire este inechitatea alocării vaccinurilor. Este ceva despre care am scris pe larg și despre care voi continua să vorbesc cu orice șansă, pentru că nu trebuia să fie așa. Lumea a făcut o treabă remarcabilă producând și distribuind miliarde de doze de vaccin, dar faptul că atât de puțini oameni cu risc ridicat din țările cu venituri mici le-au primit este inacceptabil. Pur și simplu nu are sens ca atât de mulți oameni cu risc scăzut să fi fost vaccinați înainte de a ajunge la toți cei mai în vârstă sau care au avut o afecțiune de bază. Mergând înainte, trebuie să schimbăm modul în care lumea alocă dozele și să găsim modalități de a accelera producția și mai rapid, inclusiv prin extinderea capacității globale de fabricare a vaccinurilor și ajutând mai multe țări să dezvolte, să producă și să aprobe ele însele vaccinuri.

Celălalt domeniu în care există un spațiu imens de îmbunătățire este găsirea unor modalități de combatere a dezinformării. După cum am menționat, am crezut că cererea de vaccinuri va fi mult mai mare decât a fost în locuri precum Statele Unite. Este clar că dezinformarea (inclusiv teoriile conspirației care, din păcate, mă implică) are un impact substanțial asupra dorinței oamenilor de a se vaccina. Aceasta face parte dintr-o tendință mai mare de neîncredere în instituții și este una dintre problemele care mă îngrijorează cel mai mult în 2022.

Scăderea încrederii face mai dificilă abordarea provocărilor mari

Mulți oameni m-au întrebat recent dacă sunt încă optimist cu privire la viitor. Deși răspunsul este da, a fi optimist nu înseamnă a ignora problemele. Sunt profund tulburat de o provocare în special.

Pandemia a fost un test masiv de guvernare. Când pandemia se va încheia în sfârșit, va fi un tribut adus puterii cooperării și inovației globale. În același timp, această epocă ne-a arătat cum scăderea încrederii în instituțiile publice creează probleme tangibile și complică eforturile noastre de a răspunde provocărilor. Pe baza a ceea ce am văzut în ultimii doi ani, sunt mai îngrijorat decât am fost vreodată de capacitatea guvernelor de a face lucruri mari.

Avem nevoie de guverne să ia măsuri dacă vom face progrese în ceea ce privește provocările precum evitarea unui dezastru climatic sau prevenirea următoarei pandemii. Dar scăderea încrederii le face mai greu să fie eficienți. Dacă oamenii tăi nu au încredere în tine, nu vor sprijini noi inițiative majore. Și când apare o criză majoră, este mai puțin probabil ca aceștia să urmeze îndrumările necesare pentru a rezista furtunii.

Această scădere a încrederii se întâmplă peste tot în lume. Indicele Edelman Trust 2021 arată scăderi îngrijorătoare pe tot globul. O parte este de înțeles: de fiecare dată când aveți o criză cu adevărat mare, cum ar fi o pandemie, oamenii caută pe cineva pe care să dea vina. Guvernele sunt o țintă evidentă.

Dar această tendință spre mai puțină încredere în guvern nu a început în 2020. Pandemia nu a făcut decât să clarifice ceea ce se întâmplase deja.

Deci, cine sau ce este de vină? Este clar că polarizarea crescută este un factor important. Acest lucru este evident mai ales aici, în Statele Unite, deși suntem departe de a fi singuri. Americanii devin din ce în ce mai divizați și mai profund înrădăcinați în convingerile lor politice. Decalajul dintre stânga și dreapta devine o prăpastie care este din ce în ce mai greu de acoperit.

Există multe motive pentru această diviziune în creștere, inclusiv un ciclu de știri de 24 de ore, un climat politic care răsplătește generația de titluri în dezbaterea de fond și creșterea rețelelor sociale. Mă interesează în mod special să înțeleg acesta din urmă, deoarece este cel mai condus din punct de vedere tehnologic.

Comunicarea digitală are beneficii profunde în ceea ce privește ajutarea oamenilor să colaboreze, să rămână în contact și să împărtășească lucruri între ei. Dar rețelele sociale au jucat un rol uriaș în răspândirea dezinformării care îi face pe oameni să fie suspicioși față de guvernele lor. Feedurile din rețelele sociale au devenit atât de personalizate încât nu vedeți informații concrete dacă nu se aliniază cu profilul dvs.

Cred că guvernele trebuie să reglementeze pentru ce poți și pentru ce nu poți folosi rețelele sociale. În Statele Unite, acest subiect a ridicat o mulțime de întrebări despre libertatea de exprimare. Dar realitatea este că guvernul nostru are deja tot felul de norme în ceea ce privește comunicarea.

Nu poți defăima pe cineva sau să-l păcălești pe banii lui promițând ceva pe care nu vei îndeplini niciodată. Emisiunile TV de rețea nu pot afișa scene de sex explicite sau nu pot folosi un anumit limbaj profan înainte de ora 22:00, în cazul în care copiii privesc. Aceste reguli există pentru a proteja oamenii. Deci, de ce nu ar putea guvernul nostru să creeze noi reguli pentru a-i proteja de cele mai tangibile daune create de rețelele sociale? Ele nu ar fi ușor de aplicat și am avea nevoie de dezbatere publică despre exact unde ar trebui să fie liniile, dar acest lucru este realizabil și foarte important de realizat. Un videoclip care susține în mod fals că vaccinul împotriva COVID-19 te face infertil nu ar trebui lăsat să se răspândească pe scară largă sub pretextul de a fi un subiect de știri.

Pe măsură ce oamenii devin mai polarizați de ambele părți ale culoarului, politicienii sunt stimulați să ia poziții din ce în ce mai extreme. În trecut, dacă nu ți-a plăcut modul în care funcționează o agenție guvernamentală, ai fi folosit o platformă de remediere. Astăzi, vedem că mai mulți oameni sunt aleși cu promisiunea de a abandona definitiv instituțiile și normele.

Când liderii de guvern sunt cei care vă spun să nu aveți încredere în guvern, pe cine ar trebui să credeți? Acest lucru creează un efect de agravare în care oamenii își pierd încrederea în guvern, aleg politicieni care își împărtășesc neîncrederea și apoi devin și mai dezamăgiți pe măsură ce liderii lor le spun cât de proaste sunt instituțiile pe care le conduc acum.

De obicei, aici mi-aș expune ideile despre cum remediam problema. Adevărul este că nu am răspunsurile. Plănuiesc să continui să caut și să citesc ideile altora, în special de la tineri. Am speranța că generațiile care au crescut online vor avea idei noi despre cum să rezolve o problemă care este atât de adânc înrădăcinată în Internet.

„De obicei, aici îmi expun ideile despre cum remediam problema. Adevărul este că nu am răspunsurile. Plănuiesc să continui să caut și să citesc ideile altora, în special de la tineri.”

Această problemă necesită mai mult decât inovație pentru a fi rezolvată, deși există câțiva pași pe care îi putem lua (în special în ceea ce privește guvernarea electronică și punerea la dispoziția publicului a datelor) pentru a face îmbunătățiri modeste. Există tot felul de moduri prin care ideile științifice grozave sunt publicate și testate. Pentru ideile politice mari, căile nu sunt la fel de clare. Grupurile de reflecție și academicienii pot îndrepta direcția corectă, dar la finalul zilei — cel puțin într-o democrație — mi se pare că trebuie să alegi liderii potriviți și să le oferi spațiu pentru a încerca idei noi.

Ce putem învăța despre progres din conversația despre climă

Există o expresie pe care ne place să o folosim la bază: progresul este posibil, dar nu inevitabil. Schimbarea are loc deoarece grupuri de oameni se reunesc și decid să îmbunătățească lucrurile. S-ar putea să nu se întâmple atât de repede pe cât îți dorești sau ai nevoie. Dar dacă aveți destui oameni inteligenți, grijulii și pasionați care fac eforturi pentru asta, progresul va veni în cele din urmă.

Mi s-a reamintit acest lucru la recenta conferință privind clima COP26 din Glasgow, Scoția. Conversația despre climă este adesea evidențiată ca o zonă împiedicată de dezacord. În trecut, au existat multe dezbateri despre dacă aveam toate instrumentele de care aveam nevoie pentru a rezolva această problemă. Acum, există mult mai mult acord că avem o parte din ceea ce ne trebuie, dar nu tot – și că trebuie să acordăm prioritate reducerii acestui decalaj dacă vrem să evităm un dezastru climatic.

Am fost uimit de entuziasmul și angajamentul intens de la Glasgow, mai ales în comparație cu ultima conferință importantă COP din 2015. Oriunde te-ai uitat, ai văzut lideri din întreaga lume – inclusiv mulți oficiali guvernamentali și directori executivi – dornici să își asume angajamente reale.

Cea mai mare schimbare pe care am văzut-o în comparație cu 2015 a fost accentul pus pe inovație. Există acum o înțelegere largă că inovația trebuie să fie în fruntea oricărui plan pentru a ajunge la zero emisii până în 2050. Sectorul privat joacă un rol central și necesar alături de guverne și organizațiile nonprofit. A fost încurajator să auzim lideri din diverse industrii care trebuie să facă parte din tranziție – inclusiv transport maritim, minerit și servicii financiare – vorbind despre planurile lor practice de decarbonizare și de sprijinire a inovației.

Am petrecut mult timp la conferință vorbind cu oamenii despre modul în care noile tehnologii verzi trebuie să fie suficient de accesibile pentru ca întreaga lume să le folosească. Dacă vom extinde inovațiile care ne duc la zero, trebuie să reducem diferența de costuri dintre lucrurile care emit gaze cu efect de seră și cele care nu emit. Eu numesc această diferență Green Premium și abordarea acesteia trebuie să fie o parte esențială a oricărui plan climatic.

De asemenea, am fost încântat să văd atât de multă atenție acordată adaptării. Vom pierde lupta globală împotriva sărăciei dacă nu îi ajutăm pe cei mai săraci din lume să se adapteze la schimbările climatice, în special pe fermierii de subzistență care se bazează pe hrana pe care o cultivă pentru a-și hrăni familiile și sunt cei mai expuși riscului. Chiar dacă lumea își atinge obiectivul de zero net până în 2050, vom experimenta în continuare o încălzire semnificativă. Acest lucru va crea probleme uriașe pentru oamenii din țările cu venituri mici și medii, cu excepția cazului în care luăm măsuri acum pentru a-i ajuta, cum ar fi dezvoltarea de noi culturi care sunt mai productive și care pot rezista schimbărilor meteorologice.

Pe scurt, această conferință a arătat clar că lumea este angajată și face progrese. Rezultatul a fost o serie de pași concreti importanți, cum ar fi noi angajamente de a investi în tehnologii curate, angajamente de a reduce emisiile de metan și de a pune capăt defrișărilor până la sfârșitul deceniului și crearea unei coaliții care va ajuta fermierii să se adapteze.

Nimic din toate acestea nu a fost întâmplător. Îmbunătățirile făcute în ultimii ani sunt o mărturie pentru activiști, oficiali aleși, lideri de afaceri, filantropi și cetățeni implicați care luptă pentru a trece schimbările climatice pe agenda globală. Mai avem mult de lucru – chiar dacă fiecare angajament luat la COP va fi îndeplinit, tot nu ne vom atinge ținta de a limita încălzirea globală la mai puțin de 2 grade – și sper că lumea se bazează pe progresele înregistrate la Glasgow. Dar sunt optimist că avem impulsul necesar pentru a evita un dezastru climatic.

2021 ne-a oferit o previzualizare a viitorului nostru mai digitalizat

Chiar și după încheierea acestei pandemii, este clar că o mare parte din digitalizarea pe care a adus-o este aici pentru a rămâne. Ultimii doi ani au condus la salturi monumentale în modul în care folosim tehnologia, accelerând schimbări care ar fi durat ani de zile – dacă nu un deceniu sau mai mult – altfel. Am observat adoptarea rapidă și pe scară largă a serviciilor care existau deja, cum ar fi comandarea de alimente online sau întâlnirile prin chat video. Și am văzut crearea de noi inovații care cred că reprezintă doar vârful aisbergului a ceea ce va urma în anii următori.

Digitalizarea este aici pentru a rămâne, dar tehnologiile pe care le folosim vor continua să se îmbunătățească în timp. Suntem abia la începutul modului în care software-ul va permite inovația. Cu cât folosim mai mult instrumente digitale, cu atât primim mai mult feedback despre cum să le îmbunătățim. Va dura cel puțin un deceniu pentru a înțelege întreaga amploare a impactului pandemiei asupra digitalizării, dar prevăd că vom vedea schimbări mari în trei domenii.

Prima și poate cea mai semnificativă este munca de birou. Pandemia a revoluționat modul în care companiile cred despre productivitate și prezență la locul de muncă. Granițele dintre zonele de lucru odată discrete – brainstorming, întâlniri de echipă, conversații ocazionale pe hol – se prăbușesc. Începem să vedem că evoluează structurilor pe care le credeam esențiale pentru cultura biroului, iar acele schimbări se vor intensifica în anii următori, pe măsură ce întreprinderile și angajații se vor instala în noi moduri permanente de lucru.

Sunt foarte încântat de potențialul de experimentare. Așteptările cu privire la ceea ce arată productivitatea au fost schimbate. Văd multe oportunități de a regândi lucrurile și de a afla ce funcționează și ce nu.

„Sunt foarte încântat de potențialul de experimentare. Așteptările cu privire la ceea ce arată productivitatea au fost schimbate. Văd multe oportunități de a regândi lucrurile și de a afla ce funcționează și ce nu.”

De exemplu, au existat multe dezbateri despre dacă companiile ar trebui să rămână complet la distanță, să planifice o întoarcere completă la birou sau să găsească un compromis între cele două. Deși majoritatea companiilor vor opta probabil pentru abordarea hibridă, există o mare flexibilitate în ceea ce privește exact cum ar putea arăta această abordare. Ce se întâmplă dacă angajații tăi își stabilesc propriul program? Aveți oameni care lucrează de la birou în zilele de luni și vineri sau le cereți să lucreze de la distanță în acele zile, știind că traficul ar putea fi mai rău în weekend?

Nu văd niciun motiv pentru care companiile trebuie să ia decizii ferme imediat. Pe măsură ce pandemia se termină și lucrurile încep să devină mai normale, acesta este un moment excelent pentru a adopta o abordare de testare A/B a muncii de la distanță. Poate că o echipă încearcă o configurație în timp ce o altă echipă încearcă alta, astfel încât să puteți compara rezultatele și să găsiți echilibrul potrivit pentru toată lumea.

(Merită să repet că vorbesc despre locuri de muncă de birou. Pandemia a perturbat munca în aproape fiecare industrie. Există sectoare uriașe ale economiei în care lucrurile nu se vor schimba la fel de mult sau se vor schimba în moduri diferite față de ceea ce descriu aici.)

De asemenea, sunt foarte interesat de modul în care tehnologia poate crea mai multă spontaneitate cu munca de la distanță în avans.

Acesta este cel mai mare lucru pe care îl pierzi când nu ești la birou. Să presupunem că lucrați într-un spațiu deschis cu alte șase persoane. Ai putea oricând să te uiți în sus și să vezi ce fac. Ai putea să-ți dai seama dacă au chef să vorbească, să-ți dea sfaturi sau doar să ia o pauză pentru a discuta despre lucruri care nu ţin de muncă. Acest tip de interacțiune spontană s-a oprit când mulți dintre noi au început să lucreze de acasă – nu vei avea chiar o conversație neplanificată cu un coleg despre ultima ta întâlnire în camera ta de zi. Dar există o mulțime de inovații în curs pentru a reproduce această experiență acasă.

Dacă ai avea un al doilea ecran care era foarte ieftin și un loc fizic în care să-l așezi, ai putea avea un flux cu toți cei șase care stați în birourile de acasă, lucrând. Ai putea să te uiți la ecran pentru a vedea ce face toată lumea (cu excepția cazului în care cineva dorește intimitate și oprește camera). Când cineva pare că este liber să vorbească, puteți doar să faceți clic pe videoclipul său, să măriți și să începeți să discutați. Acest lucru nu este radical diferit de modul în care instrumentele de colaborare funcționează astăzi și ţine de ceva ce avem, lățimea de bandă și puterea software-ului pentru a face asta acum.

Cred că în curând vom începe să vedem o schimbare și mai mare. Oamenii nu ar trebui să presupună că acea calitate a software-ului, care vă permite să aveți experiențe virtuale, va rămâne aceeași. Accelerarea inovației abia începe.

În următorii doi sau trei ani, prezic că majoritatea întâlnirilor virtuale se vor muta de la grilele de imagini ale camerelor 2D – pe care le numesc modelul Hollywood Squares, deși știu că probabil că mă întâlnește – la metavers, un spațiu 3D cu avatare digitale. Atât Facebook, cât și Microsoft și-au dezvăluit recent viziunile în acest sens, ceea ce le-a oferit celor mai mulți oameni prima vedere despre cum va arăta.

Ideea este că în cele din urmă vă veți folosi avatarul pentru a vă întâlni cu oameni într-un spațiu virtual care reproduce sentimentul de a fi într-o cameră reală cu ei. Pentru a face acest lucru, veți avea nevoie de ceva precum ochelari VR și mănuși de captare a mișcării pentru a vă surprinde cu precizie expresiile, limbajul corpului și calitatea vocii. Majoritatea oamenilor nu dețin încă aceste instrumente, ceea ce va încetini oarecum adaptarea. (Unul dintre lucrurile care au permis schimbarea rapidă a întâlnirilor video a fost faptul că mulți oameni aveau deja computere sau telefoane cu camere foto.) Microsoft intenționează să lanseze o versiune intermediară anul viitor, care să folosească camera web pentru a anima un avatar care este folosit în configurația 2D actuală.

Există o mulțime de companii care lucrează la avatare 3D și recent am avut ocazia să testez unele dintre prototipurile lor. Am fost super impresionat de ceea ce am văzut. Una dintre cele mai mari îmbunătățiri față de ceea ce folosim acum este utilizarea sunetului spațial, unde vorbirea sună ca și cum ar veni de fapt din direcția persoanei care vorbește. Nu îți dai seama cât de neobișnuit este să ai sunetul întâlnirii doar de la difuzorul computerului până când încerci altceva. Mai este ceva de făcut, dar ne apropiem de un prag în care tehnologia începe să reproducă cu adevărat experiența de a fi împreună la birou.

Al doilea domeniu în care vom vedea efectele de durată ale digitalizării este educația. Spre deosebire de birouri, școlile se vor întoarce la instruire numai în persoană, cu excepția unor opțiuni limitate de la distanță pentru elevii de liceu mai mari. Ceea ce se va schimba, însă, este modul în care folosim instrumentele digitale pentru a îmbunătăți modul în care copiii învață.

Capacitatea noilor instrumente de educație digitală de a transforma sala de clasă depinde, desigur, de accesul copiilor la tehnologie acasă. Decalajul de acces s-a redus de la începutul pandemiei și va continua să se reducă, dar mulți copii încă nu au un computer decent sau un internet de încredere și rapid acasă. Găsirea unor modalități de extindere a accesului este la fel de importantă ca și dezvoltarea de noi inovații.

Pandemia a accelerat dezvoltarea unor programe dinamice, deoarece mai mulți profesori au fost nevoiți să se bazeze pe instrumente digitale pentru a le oferi elevilor teme în perioadele în care școlile erau închise. Începem să vedem că curriculumul devine mai receptiv pe măsură ce cererea crește și va deveni mai adaptat nevoilor individuale ale elevilor și profesorilor în anii următori. Intenția este ca aceste noi instrumente să suplimenteze învățarea la clasă, mai degrabă decât să o înlocuiască. (Dacă există un lucru clar în ultimii doi ani, este că mulți copii, în special cei mai mici, nu se descurcă bine să stea în fața unui ecran, făcând teme toată ziua.)

Dacă sunteți student, veți putea primi feedback de la software în timp ce vă faceți temele online. Conținutul va fi mai interactiv și personalizat pentru dvs., ajutându-vă să vă concentrați asupra zonelor în care aveți nevoie de puțin mai mult ajutor, sporindu-vă în același timp încrederea, oferindu-vă probleme pe care vă simțiți mai confortabil să le rezolvați.

Dacă ești profesor, vei obține o înțelegere mai profundă a modului în care se descurcă elevii tăi. Un simplu clic pe buton vă va arăta că elevul X ar putea avea nevoie de mai mult ajutor pentru un anumit tip de întrebare, în timp ce vă va spune că elevul Y este gata să preia o temă de lectură mai avansată.

Fundația lucrează la noi instrumente inovatoare ca acesta de ani de zile și a fost grozav să vedem atât de multe progrese făcute în ultimii doi ani ca răspuns la pandemie.

Unele dintre cele mai mari salturi înainte au fost în programele de matematică. Mulți copii își dezvoltă o imagine de sine de a nu fi buni la matematică. Ei se luptă cu seturi de probleme care sunt poate prea grele pentru nivelul lor actual de abilități și nu ajung niciodată din urmă pe măsură ce orele devin mai avansate. Este o mare problemă pe care sunt optimist că o putem rezolva cu tehnologie.

Fundația lucrează cu parteneri la noi programe de studii care îi ajută pe copii să devină mai încrezători în abilitățile lor matematice. Sunt atât de încântat de această lucrare – și am atât de multe de spus despre ea – încât am scris o postare separată în care detaliază unele dintre cele mai promițătoare exemple. O poți citi aici.

Ultimul domeniu în care digitizarea este aici pentru a rămâne este asistența medicală. Telesănătatea nu este nouă, dar popularitatea sa în timpul pandemiei a fost. În ultimii doi ani, am văzut mai mulți oameni care optează pentru întâlniri virtuale în loc de îngrijire în persoană. Tehnologiile care facilitează aceste întâlniri sunt deja din ce în ce mai bune și mă aștept la îmbunătățiri uriașe în timp.

Deși unele domenii medicale s-au întors la vizite în mare parte în persoană, un domeniu despre care prevăd că se va schimba pentru totdeauna este sănătatea comportamentală. Programările virtuale au atât de multe avantaje încât cred că noul model este aici pentru a rămâne.

Să vă vedeți terapeutul este mult mai puțin consumator de timp și este mai ușor de încadrat în ziua dvs. când trebuie doar să porniți laptopul. Sesiunile pot fi atât de lungi sau scurte cât este necesar – o sesiune de 15 minute s-ar putea să nu considere că merită dacă trebuie să mergeți la un cabinet medical, dar are mult mai mult sens de acasă. În plus, mulți oameni se simt mai confortabil în propriile lor spații decât într-un cadru clinic.

Alte tipuri de vizite la medic ar putea deveni mai flexibile pe măsură ce apar și noi instrumente. Chiar acum, când este timpul pentru exercițiul fizic anual, probabil că trebuie să mergeți la cabinetul medicului dumneavoastră pentru a vă preleva elementele vitale și a vă extrage sânge. Dar dacă ați avea acasă un dispozitiv pe care medicul dumneavoastră l-ar putea controla de la distanță pentru a vă testa tensiunea arterială? Ce se întâmplă dacă el sau ea ar putea să se uite la datele colectate de la ceasul tău inteligent pentru a vedea cum dormi și care este ritmul tău cardiac activ? Ce se întâmplă dacă ți-ai putea face un test de sânge într-un loc convenabil din cartierul tău – poate la farmacia locală – care trimite rezultatele direct medicului tău? Ce se întâmplă dacă ai putea continua să vezi un medic primar care îți place, chiar dacă te-ai mutat într-un alt stat?

Toate acestea sunt posibilități reale în viitor și sunt curios să văd cum transformă îngrijirea sănătății. Dincolo de limitele de tehnologie și de confidențialitate, există și obstacole de reglementare pe care trebuie să le descoperim înainte ca asistența medicală digitală să devină cu adevărat mainstream. Unele state încă fac dificil să vezi pacienții practic într-o stare diferită din cauza modului în care funcționează în prezent licențele.

Oricât de incredibil ar părea, abia începem să vedem cum digitizarea ne va schimba viața. Există atât de mult potențial ca tehnologia să creeze mai multă flexibilitate și opțiuni pentru oameni. Eu ezit să sugerez că ceva despre pandemia de COVID-19 a fost pozitiv. Dar când ne uităm înapoi la această perioadă, bănuiesc că istoria o va privi ca pe o perioadă de devastări teribile și pierderi care a declanșat, de asemenea, multe schimbări masive în bine.

Motive de optimism în 2022

Munca mea a fost întotdeauna condusă de o idee simplă: lumea poate deveni mai bună. Un mare regres precum pandemia face mai greu de crezut că progresul este posibil. Totuși, sunt încă optimist cu privire la capacitatea noastră de a construi o lume în care toată lumea are șansa de a trăi o viață sănătoasă și productivă.

Dar această capacitate depinde dacă putem opri următoarea pandemie. Nu ne putem permite să repetăm ​​suferința din ultimii doi ani. Lumea a avut șansa să investească în instrumentele și sistemele care ar fi putut preveni pandemia de COVID-19, iar noi nu am acceptat-o. Acum este momentul să învățăm din greșelile noastre și să luăm măsuri pentru a preveni această experiență teribilă să nu se mai repete vreodată.

Vestea bună este că lumea nu mai trebuie să fie convinsă că stoparea unei pandemii este importantă. Sper că vom vedea un sprijin larg pentru eforturile de pregătire pentru pandemie și plănuiesc să petrec mult timp susținându-le. Acesta este cel mai mare și cel mai important lucru la care voi lucra în 2022. În prezent scriu o carte care va apărea cândva anul viitor, care prezintă planul meu pentru a mă asigura că COVID-19 este ultima pandemie.

„Vestea bună este că lumea nu mai trebuie să fie convinsă că stoparea unei pandemii este importantă. Sper că vom vedea un sprijin larg pentru eforturile de pregătire pentru pandemie și intenționez să petrec mult timp susținându-le.”

Cred că vom vedea o mulțime de alte motive pentru optimism și în 2022, în special pe frontul inovației. Mă aștept la multe progrese, deoarece cercetarea și dezvoltarea care a fost pusă în așteptare de pandemie își va lua avânt.

Unul dintre lucrurile pe care sunt cel mai încântat să le urmăresc sunt studiile clinice pentru un nou medicament promițător pentru prevenirea HIV, numit islatravir. Astăzi, vă puteți reduce riscul de a vă infecta fie luând o pastilă în fiecare zi, fie ceea ce se numește „profilaxie la cerere”. Deși ambele opțiuni actuale oferă o protecție extraordinară, prima se bazează pe capacitatea de a o lua în mod regulat, iar cea de-a doua necesită o planificare în avans.

Islatravir este o pastilă pe care o luați doar o dată pe lună. Primele rezultate din studiile de fază II au fost lansate în această vară și sunt grozave până acum. Aștept cu nerăbdare să văd mai multe anul viitor, precum și să urmăresc progresul în studiile de fază III. Fundația noastră a ajutat la finanțarea unui studiu de fază III al medicamentului în Africa, care a început la începutul anului 2021 și va studia cât de eficient este medicamentul pentru femeile tinere în următorii câțiva ani.

Un alt domeniu de urmărit în 2022 este diagnosticul Alzheimer. Recent s-au făcut progrese uriașe în acest sens și există șanse decente ca primul test de sânge accesibil pentru boala Alzheimer să fie aprobat anul viitor. Deși acest lucru nu va schimba încă jocul pentru persoanele care au boala – care în prezent nu are nici un leac sau chiar o modalitate de a o încetini – acest test va accelera progresul în căutarea unei descoperiri a tratamentului.

De asemenea, aștept cu nerăbdare să continui munca Breakthrough Energy Ventures, Catalyst și Fellows pentru a face inovațiile din energie curată mai disponibile și mai accesibile pentru toată lumea. Acestea permit descoperiri într-o gamă largă de domenii, multe dintre ele fiind încă la câțiva ani distanţă. Un domeniu în care s-ar putea să vedem un progres real în curând este în a face combustibilii verzi cu hidrogen mai accesibili. Acesta ar fi un pas uriaș înainte, deoarece combustibilii cu hidrogen ar permite stocarea de energie pe durată lungă și ar putea fi folosiți pentru a rula lucruri precum avioane mari și procese industriale.

Instalarea într-o nouă normalitate

Nu am fost niciodată o persoană care să-şi propună obiective semeţe de Anul Nou. Nu am niciun obiectiv specific în minte pentru 2022 (deși cred că mai am încă câteva săptămâni să mă gândesc la unul). Dar ceea ce sper este ca anul viitor să fie mult mai stabil decât acesta.

Ființele umane sunt în mod natural rezistente la schimbare. Fie că este vorba de răsturnările globale masive din ultimii doi ani sau de tranziții mai aproape de casă, nu este niciodată ușor să te adaptezi la noile moduri de viață.

Cred că 2022 va fi un an în care mulți dintre noi vom ajunge în sfârșit într-o nouă normalitate post-pandemie. Pentru mine, asta va însemna să intru puțin mai mult la birou, pe măsură ce, sperăm, cazurile de COVID să scadă. Vreau să găsesc un nou ritm acasă acum că toți cei trei copii mei s-au mutat și ziua mea nu este la fel de structurată în a găsi timp de petrecut cu ei. Aștept cu nerăbdare să petrec mai mult timp interacționând cu oamenii prin blogul meu și pe alte canale. Aș dori să-mi păstrez obiceiul din era COVID de a viziona o mulțime de videoclipuri educaționale pe YouTube și servicii de abonament precum Wondrium, deoarece sunt o modalitate foarte bună de a afla despre subiecte obscure. (Acum știu mai multe despre producția de sticlă, observarea păsărilor și istoria Samoei Americane decât mă așteptam vreodată.)

Sper că și tu și cei dragi găsiți o modalitate de a crea noi rutine. Nu există nicio îndoială că pandemia va crea schimbări uriașe și de durată, care vor dura ani de zile pentru a înțelege pe deplin, ceea ce poate fi înfricoșător. Unul dintre autorii mei preferați, Yuval Noah Harari, a scris odată că „oamenilor le este de obicei frică de schimbare pentru că se tem de necunoscut. Dar cea mai mare constantă a istoriei este că totul se schimbă.”

Lumea s-a adaptat la mari perturbări înainte și o vom face din nou. Între timp, vă doresc sărbători fericite!