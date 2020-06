Apar și reacțiile după lipsa CSM București de pe lista pentru Liga Campionilor la handbal - 'Este o omisiune regretabilă', spune Szabo

Directorul general al CSM Bucureşti, Gabriela Szabo, a explicat, miercuri, pentru News.ro, că absenţa echipei române de handbal feminin de pe lista grupărilor care au cerut wild card pentru Liga Campionilor a fost o omisiune a EHF şi că gruparea din Capitală a depus la timp toate actele necesare, în scopul de a obţine un loc în cea mai importantă competiţie de pe continent, potrivit news.ro.

"A fost o omisiune regretabilă din partea EHF, tocmai am discutat cu ei, şi-au cerut scuze, nu este nicio problemă, vor reveni în câteva ore cu lista completată cu CSM Bucureşti. Noi am cerut wild card şi am depus documentele în termenul cerut de EHF şi aşteptăm răspunsul lor până în 19 iunie, aşa cum a comunicat federaţia europeană. Avem speranţa că vom primi un wild card datorită rezultatelor notabile din ultimii ani", a declarat Szabo, pentru News.ro.

CSM Bucureşti, ocupanta locului doi în Liga Naţională, nu a apărut pe lista cluburilor care au cerut wild card pentru Liga Campionilor, în sezonul 2020/2021, dată publicităţii, miercuri, de EHF.

Citește și: Avea Porche Cayenne şi BMW X5 conduse de şofer - Mărturiile auzite de judecătorii CAB înainte de verdictul definitiv în dosarul ex-colonelului SRI

De prezenţa în viitoarea ediţie a Ligi Campionilor sunt sigure nouă echipe, între care SCM Râmnicu Vâlcea, care a ocupat locul I în momentul întreruperii competiţiei interne, din cauza pandemiei de coronavirus.

Au cerut wild card pentru LC şase formaţii şi promovarea într-o competiţie superioară, tot LC, alte cinci formaţii. Între acestea din urmă nu se regăsea CSM Bucureşti, potrivit anunţului de pe pagina de Facebook a EHF, care a fost şters între timp.

În schimb, la masculin, Dinamo Bucureşti, care a încheiat în postura de lider, în momentul la care FR Handbal a suspendat competiţia din cauza pandemiei Covid-19, apare pe lista cluburilor care au cerut "upgrade" de la European Handball League la Liga Campionilor.

EHF va stabili cluburile care vor primi wild card până la 19 iunie.

Federaţia Română de Handbal a decis, în 18 mai, să nu acorde titlurile de campioană în acest sezon în Liga Naţională masculină şi feminină.

Competiţiile, întrerupte în luna martie de pandemia de coronavirus, nu s-au mai reluat. Astfel, la feminin, SCM Râmnicu Vâlcea (18 meciuri) şi CSM Bucureşti (17) au încheiat în această ordine pe primele două locuri, la egalitate de puncte, 43, despărţite fiind de golaveraj, stabilindu-se ca SCM Râmnicu Vâlcea să reprezinte România în LC. CSM Bucureşti avea posibilitatea de a solicita o invitaţie la competiţia majoră de pe continent.