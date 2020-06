Avea Porche Cayenne şi BMW X5 conduse de şofer - Mărturiile auzite de judecătorii CAB înainte de verdictul definitiv în dosarul ex-colonelului SRI Dragomir

Curtea de Apel Bucureşti a finalizat, joi, în complet de divergenţă, dosarul de mare corupţie al fostului colonel SRI Daniel Dragomir, acuzat de DNA de fapte de trafic de influenţă, spălare de bani şi fals, şi condamnat de prima instanţă de judecată doar pentru ultima faptă.

Concret, la termenul de joei al dosarului, cei trei judecători constituiţi în complet de divergenţă, după ce completul iniţial format din doi magistraţi nu s-a înţeles cu privire la decizia finală, a ascultat mărturiile martorilor esenţiali ai acuzării, pledoariile finale ale procurorului DNA şi a apărării lui Dragomir dar şi pe cei doi inculpaţi din dosar, respectiv fostele cadre ale SRI Daniel şi Zoica Dragomir.

Astfel, au vorbit în faţa instanţei două dintre angajatele omului de afaceri libanez, Rami Ghaziri, fostul ministru Nicolae dar şi şoferul care îl transporta pe Dragomir şi pe soţia acestuia.

Notam în agendă banii daţi soacrei lui Daniel Dragomir

Una dintre martorele esenţiale ale acuzării, Ionela Alina Marin, o contabilă a societăţilor omului de afaceri libanez a explicat în detaliu judecătorilor ce se cunoştea la nivelul firmei despre Daniel Dragomir precum şi momentele în care aceasta a executat servicii privind familia Dragomir.

Concret femeia a povestit că a fost pusă de asociatul lui Ghaziri, Emille Kharaat, să întocmească o agendă dublă unde s-ar fi regăsit inclusiv plăţile paralele pentru presupuse fapte de trafic de influenţă.

"Relația mea cu Rami Ghaziri era de șef subaltern. Nu aveam atribuții de livrare bani sau alte operațiuni financiare. Notam într-o agendă predarea unor sume de bani pe care el sau alte persoane din companie le dădeau la ordinul sau.



Am predat în acea perioadă doar la ordinul lui Rami Ghaziri sume de bani lui Nae emilia. Sumele exacte nu le stiu. Dar vorbim de sume de aproximativ 5.000, 7.000, 8.000 de lei .



Au fost sume și către Emille Kharrat. Către acesta erau sume mai mari. Nu le mai retin. Zeci de mii de lei sau chiar sute de mii. În agendă am scris tot, din ce îmi amintesc. Erau către societatea Emar. Sumele predate lui Kharrat au fost mari. El era director financiar.



El spunea tot timpul in companie ca este o persoană influenta la autorități ale statului.

Relația dintre kharrat și ghaziri ei păreau apropiați ca relație



DNA : de ce s-a înființat această agendă?



El ne-a dat mai multe agende pentru o evidență clară. La ordinele sale notam chestii persoanele dar și despre companie. Notam sume ce plecau din societate sau din conturile sale. E vb despre Rami Ghaziri. Imi indica data, suma plătită și alte mențiuni gen către cine, precum poliție sau alte persoane.



Dna: aceste sume vizau instituții cu nume prescurtat în agenda??



Poliție era pol sau nu mai știu exact....Sumele mentionate cu prescurtatrea numelor unor instituții erau plati efectuate neoficial către unele persoanele din acele instituții. Nu exista chitanța.



Dna: stie ceva despre salariul unei persoane??



Imi amintesc ca in agenda am trecut si sume de bani luate de Nae Emilia pentru a fi plătite ca salariu unei persoane de la societatea Emar.", a explicat martora sub tirul întrebărilor judecătorilor şi procurorului.



Întrebată de procuror despre situația mașinii Porche Cayenne aceasta a povestit că "mașina a fost folosită inițial de domnul Ghaziri și apoi a fost transferată la societatea înființată de Nae Emilia, Emar".



"Apoi am aflat ca Emilia a preluat cumva mașina și se folosea la compania EMAR care a utilizat-o...", a econtinuat martora.

Aceasta a explicat în detaliu ce era cu firma Emar şi de ce bani ai lui Ghaziri ajungeau la aceasta.

"Raporturile personale profesionale avute cu Ghaziri erau de şef subaltern, el nu mi-a dat detalii despre sumele de bani ce mergeau la firma Emar. La parchet am participat la o audiere unde Rami Ghaziri a precizat că această companie a fost înființată cu două persoane ce aveau funcții sau ce lucrau într-un serviciu ...inculpații Dragomir....Si că firma aia a fost înființată cu cei doi inculpați



Dna: ce știe de relația societății cu societatea Daiman?



Știu ca s-a ocupat de activități de Public Relation pentru Avicola Crevedia. Ulterior am aflat ca acea companie se află sub coordonarea inculpaților Dragomir. Nu știu cine era administrator la Daiman" a mai explicat martora.

Luată pe sus de apărare



Lăsat să pună întrebări martorei fostul colonel i-a cerut acesteia să explice pe baza cărei stări de fapt face legătura dintre el şi cele două firme şi inclusiv legat de utilizarea maşinii de lux.



Aceasta a explicat judecătorilor că pe baza tuturor datelor percepute în raporturile de serviciu în mod indirect sau fărp nume, a făcut legătura la momentul la care a participat la audierile de la DNA.

"Eu de la Ghaziri am primit doar informații ce au ajutat la corelarea unor lucruri pe care le știam deja si le făcusem la cererea lui Ghaziri. ... . În agenda am notat mai multe sume de bani luate de Nae Emilia însă pentru societatea Emar sumele au fost date pe parcursul a aproximativ jumătate de an până într-un an.", a explicat scurt femeia lămurind instanţa.

Bani "livraţi" de libanezi în contul soacrei lui Dragomir

Martora Nae Emilia, femeia trimis mereu la bancă de asociatul lui libanezului Rami Ghaziri a fost ascultată de instanţă şi a povestit cum în dese rânduri a depus sume de bani la bancă ce ajungeau în contul Diţei Costache, soacra fostului colonel SRI.

"Am depus sume primite de la Emile Kharrat. În majoritatea dăţilor fost la bancă. Mi se spunea aşa trebuie, adică faptul că trebuie depuse în contul acela pe numele Costache Diţa.

În total am depus suma de șase șapte tranșe. Kharrat mergea uneori cu mine la bancă. La prima depunere a fost cu mine în bancă. El a indicat contul numele și ce reprezintă suma.

Cred ca s-a notat alimentare cont. Am facut doar ce a spus el. Banii proveneau de la Rami Ghaziri şi ştiu pentru că uneori îmi spuneau că așteaptă transferul de la el", a explicat martora judecătorilor CAB.

"Liniştită" de soţii Dragomir în subteran la Intercontinental

Martora Nae Emilia le-a povestit magistraţilor de la CAB şi momentele de după declanşarea anchetei, când a fost chemată să explice despre înfiinţarea firmelor şi livrările de bani în conturile soacrei lui Dragomir.

Aceasta a povestit că s-a îngrijorat privind actele pe care le-a semnat iar pentru a se linişti a fost trimisă de asociatul lui Ghaziri, Emille Kharrat la soţii Dragomir.

"Eu am primit un buletin de la Emile Kharrat si un număr de telefon. El mi-a spus sa sun si sa ma vad cu acea persoana. Buletinul era pe numele Dragomir Marinela.



Cu ea trebuia să stabilesc detaliile înființării societății EMAR. Eu am sunat și ne-am întâlnit la Unirea. Atunci am văzut-o prima oară pe inculpata Dragomir. Am discutat generalități. Nu îmi amintesc precis.



Apoi a apărut si Oana Amalia Ştefănescu. S-a amenajat sediul și s-a cumpărată mobila. Banii au venit în firma din contul Agroli.



Aceasta societate nu a avut nicio activitate...



Kharrat avea relații cu autoritățile și îi și plăcea să spună asta. El mereu spunea de un anume prieten al lui. Îi mai spunea și Doctoru dar fără nume sau prenume vreodată.



Vorbea des despre această persoană ca o cunoaște și că ii poate rezolva tot...



Într-o perioada de neliniște privind actele semnate de mine și pentru ca eram audiată la DNA Ploiești...acesta mi-a spus sa ma vad cu prietenul lui care mă va edifica.



Am tras concluzia că acest prieten era în realitate doctorul cel la care făcea mereu referire. A venit șoferul doamnei Dragomir să mă ia de la stadion.

Ne-am plimbat prin tot orașul și am ajuns în parcare la Intercontinental. Am mers încet și pe rute alambicate. Șoferul a rămas în mașină. Acolo erau soții Dragomir.



Nu am ştiut anterior cu ce se ocupa inculpatul Dragomir. La acea întâlnire nu s-a prezentat ca fiind soțul dumneaei.



Dna: după livrarea banilor in conturile Diţei Costache l-am informat pe Rami Ghaziri.



Eu pot sa presupun că Doctorul sau prietenul lui Kharrat era Daniel Dragomir pentru că el şi soţia sa sunt singurii oamenii la care m-a trimis Kharat să mă liniştesc.



Marinela Dragomir nu mi-a spus vreodată în cuvinte directe că îmi va rezolva vreo problemă dar la ea ma trimitea Emille Kharrat pentru chestiuni precum că au avut loc controale la Crevedia sau că a avut loc un termen într-un proces", le-a mai spus martora judecătorilor.

Final de proces

Curtea de Apel București, în complet de divergență, a finalizat după mai bine de doi ani cercetarea judecătorească în dosarul în care se judecă apelurile declarate de DNA și de Zoica și Daniel Dragomir, față de deczia Tribunalului București prin care s-au stabilit pedepse cu suspendare doar pentru fapta de fals și achitare pentru restul acuzațiilor.

Astfel la termenul din 4 iunie al procesului magistratul DNA prezent la ședința de judecată a arătat că decizia primului judecător nu este fundamentată avându-se în vedere întreg ansamblul probator al anchetatorilor.

Magistratul a arătat că în mod combinat probele indică faptul că Dragomir ar fi autorul faptelor cercetate în acest dosar, fapte de trafic de influență, fals și uz de fals, furnizarea unor informații nedestinate publicității și spălare de bani

Astfel magistratul a reamintit instanței de apel că banii au fost livrați printr-un circuit ce nu îl avea drept protagonist pe fostul colonel ci pe soacra acestuia, că mărturia denunțătorului se coroborează cu mărturiile martorilor esențiali din dosar, respectiv a celor două femeie care țineau caietul paralel de plăți a afaceristului libanez, și că însăși faptul că un angajat SRI folosea un Porche Chayenne primit de la omul de afaceri dar și un BMW X5, ambele limuzine conduse de șofer indică înțelegeri între acesta din urmă și Dragomir.

La rândul său avocatul lui Dragomir a explicat instanței de judecată că denumirea folosită de asociatul lui libanezului Rami Ghaziri, Emille Khaarat, judecat și el în preyent pentru complicitate la trafic de influență, de „doctorul” sau „prietenul” atunci când erau probleme în comapnia Avicola era cel mai probabil la adresa lui Rami Ghaziri, așa cum rezultă din decizia definitivă de condamnare a fofstei procuroare PICCJ, Angela Nicolae.

Este de amintit că în respectivul dosar de mare corupție ce i-a avut drept protagoniști pe fosta șefă de Birou din cadrul PICCJ Angela Nicoale și pe omul de afaceri Libanez, Rami Ghaziri, cei doi discutau codificat, numele de cod fiind Doctor pentru Rami Ghaziri, medicament, pentru bani sau spital pentru locul de întâlnire.

Avocatul lui Dragomir a mai arătat că acuzațiile procurorilor DNA militari nu sunt susținute de probe amintitnd că în faza de fond a procesului, la Tribunalul București Emille Kharaat și-a schimbat declarația în vreme ce Rami Ghaziri și-a nuanțat-o.

La final în ultimul cuvânt Daniel Dragomir, fost colonel al SRI, șef sectoare operative antitero, s-a declarat o victimă a clasei politice acuzând că dosarul său de corupție este un dosar politic.

Mai precis el a arătat judecătorilor că era anti Coldea în perioada în care secundul SRI începuse susținerea DNA în lupta anticorupție iar că de aici până la „fabricarea” unui dosar nu a mai fost decât un pas.

Dragomir le-a cerut judecătorilor Curții să tranșeze probele din dosar și să ia o decizie justă față de el.

Instanța a rămas în pronunțare și va dicta decizia definitivă în acest dosar în 18 iunie.

DNA acuză

Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor de corupție săvârșite de militari au dispus, în 26 ianuarie 2015 trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului lt. col. (r) DRAGOMIR DANIEL, fost ofiţer în cadrul Serviciului Român de Informaţii, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de:

-trafic de influenţă;

-spălare a banilor;

-folosire în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii,în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri, ori alte foloase necuvenite;

-fals în înscrisuri sub semnătură privată în forma participaţiei improprii (2 infracţiuni);

-uz de fals;



De asemenea, procurorii militari au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatei plt. maj. (r) DRAGOMIR MARINELA ZOICA, fost subofiţer în cadrul Serviciului Român de Informaţii, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de:

-trafic de influenţă în forma complicităţii;

-spălare a banilor;

-fals în înscrisuri sub semnătură privată în forma participaţiei improprii (2 infracţiuni);

-uz de fals;



În rechizitoriul transmis Tribunalului Bucureşti procurorii explicau că în perioada octombrie 2012 – octombrie 2013, inculpatul Dragomir, care îndeplinea funcția de șef grupare sectoare informativ-operative în Direcția Generală de Prevenire și Combatere Terorism din cadrul Serviciului Român de Informații, beneficiind de ajutorul inculpatei Dragomir Marinela Zoica, a pretins și, ulterior, a primit de la un martor denunțător, administrator al unor societăți comerciale, suma totală de 2.030.353,32 lei, echivalent a 462.567,61 euro, compusă din:

- 1.648.400 lei, echivalent a 374.078,01 euro (deși inițial a pretins suma de 400.000 euro), sumă primită în numerar într-un cont bancar deschis pe numele altei persoane,

- 309.952,32 lei (echivalent a 70.575,87 euro), reprezentând finanțarea cheltuielilor necesare înființării, dotării și asigurării funcționării unei societăți comerciale, incluzând și un autoturism de lux, marca Porsche Cayenne,

- 72.000 lei (echivalent a 18.000 euro), reprezentând salariul lunar de 8.000 lei, primit de soția sa Dragomir Marinela Zoica, în calitate de administrator al acestei firme nou înființate.

Sumele de bani menționate mai sus au fost pretinse și primite de către inculpatul Dragomir Daniel, pentru a-și folosi influența, prin prisma funcției deținute, asupra unor funcționari publici, factori de decizie în cadrul Ministerului Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Garda Financiară.

Totodată, inculpatul i-a promis denunțătorului că-i va determina pe acei funcționari publici să îndeplinească sau să nu îndeplinească acte ce intrau în sfera atribuțiilor de serviciu sau erau contrare acestora, în legătură cu rambursarea la timp, către firmele martorului denunțător, a unor sume de bani, solicitate cu titlu de TVA de la bugetul de stat, sau stoparea unor controale fiscale.

În aceeași perioadă, cei doi inculpați au transferat, succesiv, sumele de bani menționate mai sus în conturi care le aparţineau lor sau unor membri ai familiei, iar, ulterior, au constituit depozite și au cheltuit o parte din bani în interes personal, în scopul disimulării originii ilicite a sumei de 1.648.400 lei, reprezentând contravaloarea a 374.078,01 euro, produs al infracțiunii de corupție.

Pe de altă parte, în sarcina inculpatului lt. col. (r) DRAGOMIR DANIEL s-a mai reţinut că, în perioada octombrie 2012 – 15 februarie 2013, cât şi ulterior, a folosit datele şi informaţiile având caracter clasificat obţinute în virtutea calităţii de ofiţer al Serviciului Român de Informaţii, prin prisma atribuţiilor de serviciu, în mod direct şi în interes personal, în scopul ilicit - propus şi realizat - al obţinerii unor sume de bani şi alte foloase necuvenite şi a permis martorului denunţător accesul la date care se refereau la activitatea infracţională derulată de acesta şi grupul de firme aparţinând acestuia.

În sarcina celor doi inculpaţi, lt. col. (r) DRAGOMIR DANIEL şi plt. maj. (r) DRAGOMIR MARINELA ZOICA, s-a mai reţinut că, în cursul lunii noiembrie 2013, au determinat cu intenţie doi martori să semneze două înscrisuri sub semnătură privată, în cunoştinţă de cauză, în care se atestau împrejurări necorespunzătoare adevărului.

Înscrisurile, întocmite pentru a justifica banii primiți în schimbul traficării influenței, au fost depuse la 13.01.2015 şi 14.01.2015 în faţa organelor judiciare, în scopul producerii unor consecinţe juridice. Înscrisurile erau un contract de împrumut și o chitanță prin care, în mod nereal, se menţiona împrumutarea, respectiv, restituirea sumei pretinse şi primite, în numerar, de către DRAGOMIR DANIEL, în contul unei persoane din familia sa.



În vederea confiscării prin echivalent, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând celor doi inculpaţi, precum şi asupra unui bun mobil deţinut de o persoană juridică, până la concurenţa sumei de 2.030.353,32 lei, echivalent a 462.567,61 euro – obiect al infracţiunii de corupţie.