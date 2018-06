Apariție EXPLOZIVĂ a lui Cristian Popescu Piedone. Noul look cu care speră să revină puternic în prim-planul politicii

Cristian Popescu Piedone surprinde prin revenirea pe prima scenă a politicii românești. A abordat un nou look și are gânduri mari. În calitate de Coordonator politic național al Partidului Puterii Umaniste (social-liberal) a început să ia țara la picior.

”Am început vizitele de lucru, evaluare și organizare a structurilor umaniste prin județele din vestul țării la invitația colegilor mei din Partidul Puterii Umaniste.

Astăzi in Caraș Severin, la Reșița m-am intalnit cu liderii organizațiilor din județ și am rămas plăcut surprins să constat că deși nu sunt mulți la număr, sunt energici și hotărâți. Am decis impreună că este timpul să construim o comunitate umanistă cat mai largă și să promovăm valori precum demnitate, onoare, curaj.

Din experienta politică și administrativă de până acum, pot să afirm cu tărie că: totul incepe cu muncă și se încheie tot cu munca în folosul comunității.”, a declarat Cristian Popescu Piedone pentru STIRIPESURSE.RO

Din noua poziție Piedone va trebui să organizeze și să dezvolte structurile partidului în teritoriu în vederea congresului PPU-sl din toamna acestui an.