Apariție PROVOCATOARE: cum se poza sefa Secției de ATI din Oradea, care a demisionat de frica coronavirusului

Demisii în bloc la Secția ATI din Spittalul Oradea. Conform dezvăluirilor presei locale, șefa secției, Lorena Ehim, este o adevărată apariție sexy. Pe Facebook, are nickname lorena.nymenialta, însă în viața de zi cu zi, are o funcție de șefă, din care a demisionat, susține, din cauza conducerii spitalului, care nu asigură echipamente medicale. Și nu e singura care a plecat, practic, bolnavii au fost lăsați în grija unei asistente.

Citește și: O tânără BOLNAVĂ de COVID-19 s-a DEZLĂNȚUIT din spital: De patru zile, ocup un pat DEGEABA în spital, fără simptome

Personalul secţiei de terapie intensivă a spitalului municipal din Orăştie – cu o singură excepţie – reclamă situaţia aberantă în care este nevoit să îşi desfăşoare activitatea. “Avem două combinezoane pentru 12 angajaţi, iar managerul spitalului nu mai răspunde la telefon. Asta e situaţia, din păcate. Nu sunt optimistă deloc pentru că ştiu cum stau lucrurile şi ştiu că suntem trimişi la moarte cu mâinile goale. Din păcate nu se fac testări decât în anumite situaţii, nu avem o situaţie clară. Eu sunt în izolare pentru că am intrat în contact cu o persoană posibil-contaminată la care are recoltat tester, dar nu ştiu rezultatul. Aştept să văd – mor, nu mor, cum mă mai simt. Din păcate se încearcă cumva nişte muşamalizări – cred, ascunderi de cazuri. Aşa am senzaţia. Nu e ceea ce ar trebui să fie şi noi suntem aruncaţi în cuşca cu lei – ca nişte bucăţi de carne. Noi am considerat la Orăştie că nu putem să ne ducem către moarte cu mâinile goale”, a declarat dr. Lorena Ehim, medic şef de secţie ATI la spitalul din Orăştie, pentru ZHD.ro.