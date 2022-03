APCE a votat pentru excluderea Rusiei din Consiliul Europei. Gabriela Hora: Am votat această rezoluție. Suntem solidari cu Ucraina

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (#APCE) a votat acum, în unanimitate, propunerea prin care solicită excluderea Rusiei din Consiliul Europei. În calitate de membră a Delegației Parlamentului României la APCE, am votat rezoluția care conține această propunere. Consider că un stat care nu respectă granițele recunoscute internațional, a cărui armată omoară civili și distruge orașe nu are cum să mai facă parte dintr-o instituție pan-europeană care își propune să protejeze drepturile omului, anunță deputatul PNL Gabriela Horga, membri a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din partea Parlamentului României.

”În momentul în care a devenit evident că există o majoritate absolută în favoarea acestei rezoluții de excludere, Rusia a declanşat procedura ieşirii din Consiliul Europei.

Potrivit documentului votat de APCE, Comitetul de Miniștri trebuie să ceară retragerea Federației Ruse din Consiliul Europei. Dacă Federația Rusă nu se conformează acestei solicitări, Comitetul de Miniștri trebuie să ia în considerare data imediat posibilă de la care Rusia să înceteze să mai facă parte din Consiliul Europei.

APCE condamnă agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, este solidară cu Ucraina și cu poporul ucrainean și își reafirmă susținerea pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei.

Potrivit documentului, prin acțiunile sale conducerea Federației Ruse reprezintă o amenințare la adresa securității în Europa, urmând o cale care include agresiunea militară împotriva Republicii Moldova și ocuparea regiunii transnistrene, agresiunea militară împotriva Georgiei din 2008, anexarea ilegală a Crimeei, dar și rolul Rusiei în estul Ucrainei, care a culminat cu recunoașterea ilegală a auto-proclamatelor republici din Donețk și Luhansk. Amendamentul referitor la atacarea Republicii Moldova a fost introdus în text la propunerea delegației române.

Rezoluția APCE menționează dovezile privind încălcări serioase ale drepturilor omului și dreptului internațional umanitar de către Rusia, incluzând atacuri contra țintelor civile, utilizarea nedescriminatorie a artileriei, rachetelor și bombelor - incluzând bombe cu dispersie. De asemenea, Rusia a recurs la atacuri asupra coridoarelor umanitare înființate pentru a permite civililor să scape din orașele asediate.

APCE își manifestă îngrijoarea față de situația ucrainienilor care au fost forțați să își părăsească țara, în cel mai mare exod al unor refugiați văzut în Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial. Adunarea aplaudă generozitatea și solidaritatea arătate de țările vecine - Polonia, #România, Ungaria, Republica Moldova, Slovacia - care au preluat sute de mii de refugiați, mare lor majoritate femei și copii. A fost adăugată mențiunea propusă de delegația noastră - România a primit 415.000 de refugiați.

APCE ia în considerare creșterea asistenței oferită Ucrainei în eforturile acesteia de a-și consolida protecția teritorului său, inclusiv a spațiului aerian, pentru a reduce costul uman grav și consecințele tragice din punct vedere umanitar provocate de războiul declanțat de Federația Rusă.

Adunarea este convinsă că gravitatea acțiunilor comise de Federația Rusă justifică recurgerea la articolul 8 din Statului Consiliului Europei. Ținând cont că Federația Rusă a comis încălcări grave ale statutului Consiliului Europei, incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului Europei, nu își respectă angajamentele care decurg din calitatea de membru, APCE consideră că Rusia nu mai poate să fie stat membru al Consiliului Europei.

Comitetul de Miniștri ar trebui să ceară retragerea Federației Ruse din Consiliul Europei. Dacă Federația Rusă nu se conformează acestei solicitări, Comitetul de Miniștri trebuie să ia în considerare data imediat posibilă de la care Rusia să înceteze să mai facă parte din Consiliul Europei.”, a scris ea pe pagina de facebook.