APEL către Băsescu pentru a candida la europarlamentare: `Ați fost un mare comandant cu inimă de marinar, Veți fi și aprig luptător în rang de europarlamentar`

Termenul final până la care candidaturile pentru Parlamentul European se apropie cu pași repezi. Mai toate partidele importante și-au anunțat sau sunt pe cale să își anunțe listele cu candidați. În cazul PMP încă fostul președinte al României ezită să își anunțe candidatura sau poate doar amână anunțul din rațiuni de marketing politic. Ori cum ar fi i-a făcut pe fanii săi să apeleze la diverse forme pentru a-l îndemna pe fostul președinte să facă anunțul.

A fost rândul unui fan din Republica Moldova (Chișinău), Ștefan Onofrei, care în cadrul unei manifestări politice organizate de PMP a ținut să îi transmită în versuri lui Traian Băsescu dorința sa:

”Pentru mine astăzi este o mare sărbătoare. Eroul principal al acestei manifestări lipsește. Din toată inima și prin toate convingerile mele am stimat, am prețuit și stimez și prețuiesc în continuare pe domnul Traian Băsescu ca un luptător dârz pentru cauza României mari, pentru idealurile reunirii... Și ca semn de stimă și respect am schițat chiar aici câteva rânduri pe care vă rog să îmi permiteți să vi le citesc:

V-am susținut și vă susținem în tot ceea ce promovați

Că ori și când și ori și unde ați demonstrat că suntem frați

Ați fost un mare comandant cu inimă de marinar

Veți fi și aprig luptător în rang de europarlamentar!

Doamne ajută!”

”Vă asigur că aceste rânduri vor ajunge mâine la domnul președinte Traian Băsescu.”, i-a spus lui Ștefan Onofrei chiar președintele PMP, Eugen Tomac, prezent la manifestare.