APIA: Parcul auto local a crescut cu peste 500.000 de autovehicule în anul 2019, ritm de 6,9%

Parcul de autovehicule (autoturisme și vehicule comerciale) din România a crescut în anul 2019 cu circa 515.000 de unități, un ritm de 6,9%, ajungând la finele anului 2019 la aproximativ 8 milioane de unități, potrivit datelor APIA remise, luni, MEDIAFAX.

Cea mai mare contribuție la această creștere a parcului auto din România revine autoturismelor, care în 2019 au adăugat la parcul național un număr total de 606.163 de unități (161.562 noi și 444.601 rulate), un ritm de creștere de 7%.

La acestea se adaugă vehiculele comerciale, care au înregistrat pe ansamblul anului 2019 un număr de 80.895 noi unități intrate în parc (25.936 noi și 54.959 rulate), parcul auto al acestei categorii crescând și el cu un procent de 6,1% în 2019.

Pe de altă parte, au ieșit din parcul auto circa 132.000 de unități, din care aproximativ 95.000 prin casare și dezmembrare.

Pe segmentul autoturismelor, care reprezintă 86% din parcul național de autovehicule, se remarcă faptul că în funcție de vechimea acestora, cele mai mari creșteri procentuale se înregistrează pe segmentele 0-2 ani (plus 22,8%) și 3-5 ani (plus 15%). Ca urmare, circa 35% din totalul autoturismelor (noi sau rulate) nou intrate în parc au avut sub 5 ani vechime.

Totuși, din numărul total al mașinilor nou intrate în parcul național de autoturisme, circa 25% sunt autoturisme cu vechime de peste 16 ani. Din totalul autoturismelor ce compun parcul auto național, aproximativ 3,4 milioane de unități sunt mașini cu vechime peste 16 ani, un număr foarte ridicat ce corespunde unei ponderi de circa 50% din totalul autoturismelor înregistrate în România. Cele cu vechime de până la 5 ani inclusiv reprezintă sub 10% din totalul autoturismelor din țara noastră.

În ceea ce privește carburantul folosit se remarcă, pentru finalul anului 2019, o creștere a ponderii motorizărilor diesel cu 2%, această situație fiind rezultatul unor intrări importante de autoturisme cu motoare diesel în parcul național, 63,1% pe ansamblul pieței.

Parcul moto a crescut la finalul anului cu 8,8% ajungând la un număr de 148.387 de unități, respectiv 11.946 de unități noi în plus față de cele 136.441 unități câte erau înregistrate la finalul lui 2018.