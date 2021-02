Aplicaţiile de comunicare video au crescut spectaculos anul trecut în Europa. Zoom, cea mai descărcată

Lucrul de acasă impus cel puţin pe durata pandemiei a dus la o creştere masivă a numărului de download-uri înregistrate în Europa de aplicaţiile de business.

Conform unui raport Sensor Tower, categoria aplicaţiilor de business a numărat anul trecut 705,8 milioane de download-uri, ceea ce reprezintă o creştere de 132%. Cifrele vizează exclusiv continentul european, potrivit news.ro.

Aplicaţiile de comunicare video, precum Zoom, Teams şi Meet şi-au împărţit primele locuri. Cea mai descărcată aplicaţie a fost Zoom, cu 124,7 milioane de download-uri, o creştere cu nu mai puţin de 2.670% faţă de anul trecut.

Microsoft Teams a fost pe locul 2, cu 60,4 milioane de instalări, urmată de Google Meet cu 38,4 milioane de instalări.

După aplicaţiile de business, categoria cu cea mai mare creştere a fost cea a aplicaţiilor medicale, care, cu 176,7 milioane de download-uri în 2020, a înregistrat o creştere de 85%.

A treia categorie, după procentul creşterii, a fost cea a cărţilor. 278,2 milioane de download-uri au fost înregistrate aici, reprezentând o creştere anuală de 46%.

Creşteri importante au mai înregistrat aplicaţiile de sport, educaţie şi cumpărături.

Per ansamblu, în 2020 au fost realizate 28,4 miliarde de download-uri, în creştere de la an la an cu 17,3%. Europenii au cheltuit, în aceeaşi perioadă, 12,2 miliarde de euro pe aplicaţii, cu 31,7% mai mult decât în 2019.