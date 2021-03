Aplicaţiile Spotify pentru desktop și web vor fi actualizate cu un design nou

Deşi mai puţin folosite, în comparaţie cu versiunile mobile, aplicaţiile Spotify pentru web, Windows şi Mac sunt actualizate cu un design nou.

Elementele de bază ale interfeţei - fereastra principală de conţinut, meniul lateral şi bara de redare - rămân în continuare pilonii aplicaţiilor de desktop şi web, însă, sunt modificate în ideea facilitării accesului mai rapid la funcţiile principale, potrivit news.ro.

Citește și: Florin Cîțu își încalcă una dintre marile promisiuni ale mandatului: pune cruce depolitizării

Bara de căutare, plasată până acum în fereastra principală de conţinut, a fost mutată în meniul lateral, între Home şi Library. Schimbarea este făcută în ideea de a aduce interfaţa web şi de desktop la un numitor comun cu cele mobile.

Pagina de căutare a fost şi ea adusă la nivelul celei din aplicaţiile mobile, având rolul de a ajuta utilizatorii să descopere conţinut nou, organizat într-o sumedenie de categorii, de la genuri muzicale, la activitatea pentru care se potriveşte muzica (alergare, citit, muncă, somn etc.).

În acelaşi meniu lateral, sub cele trei butoane care facilitează accesul la secţiunile principale, rămân listele de melodii, atât cele create de utilizator, cât şi cele la care acesta s-a abonat.

Au dispărut din meniul lateral listele personalizate (Made For You, Recently Played etc.). Acestea pot fi găsite acum, ca şi pe mobile, în ecranul principal al aplicaţiei, secţiunea Home.

În cadrul listelor de melodii, există acum o funcţie de căutare, ce poate fi folosită pentru a adăuga mai rapid melodiile dorite. Tot la playlist-uri, utilizatorii Premium au şi o funcţie de download, pe care o pot folosi pentru a le descărca local şi a le asculta fără o conexiune la internet.

Pagina de profil a fost şi ea modificată. Aceasta afişează acum atât cei mai ascultaţi artişti, cât şi cele mai ascultate melodii din ultima luna.

Per ansamblu, noua versiune pentru desktop şi web de Spotify, care este disponibilă la nivel global, beneficiază o interfaţă mai puţin aglomerată, cu butoane şi secţiuni organizate mai clar.