Apple și-a revizuit estimările de profit după ce un client important a redus comenzile

Firma americană Lumentum Holdings Inc, care furnizează componente pentru cea mai nouă versiune de telefoane iPhone, a anunţat luni că un client important, căruia nu i-a dezvălui identitatea, a decis să îşi reducă comenzile, ceea ce o forţat Lumentum să îşi diminueze, la rândul său, estimările de profit şi vânzări, informează Reuters preluată de Agerpres.

Acest anunţ a dus la prăbuşirea cu 27% a acţiunilor Lumentum Holdings Inc, în timp ce acţiunile Apple au pierdut 4%. Acţiunilor altor furnizori ai Apple au avut şi ele de suferit.Lumentum este unul din principalii furnizori de senzori 3D pentru telefoanele iPhone, iar grupul Apple a fost responsabil pentru 30% din veniturile companiei în ultimul exerciţiu fiscal. Huawei Technologies Co Ltd şi Ciena Corp sunt alţi doi importanţi clienţi ai Lumentum, fiind responsabili fiecare pentru 11% din veniturile companiei."Am primit recent o solicitare din partea unuia din principalii noştri clienţi industriali pentru senzori 3D să ne reducem semnificativ livrările în cursul trimestrului în curs comparativ cu comenzile făcute anterior şi care urmau să fie livrate în acest trimestru", a informat într-un comunicat directorul general de la Lumentum, Alan Lowe.În consecinţă, Lumentum se aşteaptă în prezent la venituri cuprinse între 335 şi 355 milioane de dolari, comparativ cu 405-430 milioane dolari cât estima anterior, şi la un profit pe acţiune cuprins între 1,15 şi 1,34 dolari, faţă de 1,60-1,75 dolari anterior.La începutul acestei luni, cotidianul financiar japonez Nikkei a informat şi el că Apple Inc a cerut subcontractorilor taiwanezi care îi asamblează smartphoneurile, Foxconn şi Pegatron, să renunţe să mai introducă linii suplimentare de producţie dedicate celui mai ieftin model de iPhone, iPhone XR, din cauza unei cereri dezamăgitoare pentru acest model.Un alt furnizor al Apple, producătorul japonez de ecrane Japan Display Inc, şi-a revizuit şi el luni estimările pentru ansamblul anului, citând o cerere mai slabă din partea producătorilor de smartphone-uri.Apple a avertizat recent că vânzările sale în sezonul crucial al Sărbătorilor de iarnă ar putea să nu se ridice la înălţimea aşteptărilor analiştilor de pe Wall Street iar directorul general de la Apple, Tim Cook, a dat vina pe vânzările slabe de pe pieţele emergente precum şi pe evoluţiile nefavorabile ale cursului de schimb.Apple a prezentat în luna septembrie trei noi dispozitive iPhone XS, iPhone XS Max şi iPhone XR, toate fără butonul Home, ceea ce permite mai mult spaţiu pentru ecran. iPhone XS Max, care se comercializează de la 1.099 dolari - cel mai scump smartphone lansat vreodată de compania americană - are un ecran de 6,5 inch (16,5 cm). Modelul iPhone XS are aceeaşi mărime 5,8 inch (14,7 cm), ca şi versiunea de anul trecut iPhone, şi un preţ de pornire de 999 dolari. Modelul iPhone XR din aluminiu, care se comercializează începând de la 749 dolari, are un ecran de 6,1 inch, disponibil în diverse culori.